Za rok se zvýšil globální objem přenesených mobilních dat o třetinu. Nejvíc 5G uživatelů hlásí Čína

Společnost Ericsson vydala svou pravidelnou zprávu Mobility Report, tentokrát za druhé čtvrtletí letošního roku. Mezi dubnem a červnem narostl počet uživatelů 5G sítí na celém světě o výrazných 175 milionů. Celkem mobilní sítě páté generace evidují globálně téměř 1,3 miliardy uživatelů. Největší nárust hlásí Indie, za kterou se zařadila Čína a USA.

Na celém světě používá mobilní sítě 8,3 miliard uživatelů, což je o 40 milionů více, než v předcházejícím čtvrtletí. Evropa k tomu však příliš nepřispěla. V západní Evropě sice přibyl milion uživatelů, o stejný milion však přišla střední a východní Evropa. 88 procent uživatelů využívá internet prostřednictvím mobilních datových sítí.



Využití mobilních data na celém světě rok od roku roste. Poslední meziroční nárust objemu přenesených dat za měsíc byl o rovnou třetinu. I tak je to nejmenší meziroční nárust v historii měření

Využití mobilních dat meziročně povážlivě narostlo, a to o rovnou třetinu. Přesto je to při pohledu na graf zatím nejnižší meziroční nárust za posledních sedm let. Každý měsíc se v mobilních sítích na celém světě přenese 134 EB dat. Jeden EB (Exabyte) se přitom rovná jedné miliardě GB.

Mezičtvrtletně vzrolostlo využití mobilních dat o 6 procent, a výhledově se počítá s tím, že datové přenosy ještě porostou. Zejména díky novým uživatelům nebo zvyšující se průměrné spotřeby dat na jednoho uživatele. Míra přenesených mobilních dat se však liší v závislosti na regionů, trzích i mobilních operátorech, a to poměrně výrazně. A hledat za tím musíme primárně vysoké ceny mobilních dat. Už několik let patří Česko v Evropě mezi země s nejdražšími mobilními da, a není tedy divu, že spotřeba mobilní dat „na hlavu“ je téměř na chvostu tabulky.

Zdroj: Ericsson