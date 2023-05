Za týden startuje Google I/O, letos bude hodně „mobilní“. Na co se můžeme těšit?

Tablet údajně nemá mít modem, GPS, snímač přiblížení ani barometr. Pokud jej nepřipojíte k domácí Wi-Fi, bude úplně zbytečný. Tablet bude mít na zádech jeden fotoaparát, selfie bude umístěna v rámečku nad displejem. Po stranách USB-C konektoru na jedné z užších hran najdeme dva reproduktory. V tabletu poběží čistý Android 13 a do prodeje se dostane v průběhu roku 2023.

První novodobý tablet řady Pixel, to je sázka na jistotu. Už na loňské akci Google I/O jej Google ukázal v podobě teaseru , a jeho letošní premiéra je zcela jasnou záležitostí. 11" tablet však na první pohled rozhodně nebude vypadat nijak moderně, čekejte spíše návrat ke „starým“ designům z dob Pixelu 4 a Pixelu 5 . A asi i vy sami vidíte, že moderní tenké stylové rámečky tento tablet určitě nedostane...

Výpočetní výkon obstará 5nm čipset Tensor G2, telefon by měl být k dostání s 8GB RAM a se 128GB úložištěm typu UFS 3.1. S microSD kartami se nepočítá. U barev mají zdroje jasno. Telefon má být k dostání v odstínech Arctic Blue, Carbon a Cotton, a má být levnější, než základní Pixel 7. Ten se v Evropě aktuálně nabízí se 128GB pamětí za 649 EUR, což dělá zhruba 15 tisíc korun. U Pixelu 7a očekáváme cenu nižší zhruba o dva tisíce. Telefon se dokonce s předstihem nabízel na Ebay .

Novinka by měla nabídnout 6,1" OLED displej s rozlišením Full HD+ a 90Hz obnovovací frekvencí. Poslední úniky naznačují, že vzhledově by se oproti designu Pixelu 7 nic výrazného měnit nemělo. Na jednobarevných plastových zádech bude umístěn výrazný vystouplý pruh, jehož součástí budou dva fotoaparáty. Hlavní 64Mpx foťák dostane snímač IMX787 od Sony s PDAF ostřením a optickou stabilizací, pomáhat mu bude 13Mpx širokáč. Do hliníkového těla s odolností IP67 by se měla dostat 4 500mAh baterie s 20W kabelovým a 18W bezdrátovým dobíjením. Telefon by měl vydržet jeden náročný pracovní den na jedno nabití.

Po loňské premiéře řady Pixel 7 dojde s odstupem času na oznámení levnějšího modelu Pixel 7a , který bude spadat spíše do střední třídy. Slučasně se proslýchá, že by se mělo jednat o poslední „áčko“ od Googlu, který se chce v budoucnu soustředit na telefony vyšší třídy a nově i na skládačky. Právě kvůli nim by „áčka“ měla skončit.

Akce Google I/O měla dlouhodobě nálepku „vývojářského“ eventu pro geeky a programátory, takže z našeho pohledu to byla „velká nuda“. Google však v posledních letech začal na tomto eventu blíže představovat i své hardwarové produkty, zejména telefony řady Pixel, a současně i novou verzi operačního systému Android, která do Pixelů dostává hned po jeho vydání.

Pixel Fold

Nejzajímavější novinkou bude rozhodně skládací Pixel Fold. Pro mnohé fanoušky Googlu vysněné zařízení v posledních měsících získalo reálné obrysy i díky četným únikům. Díky nim víme, že má Google svou první skládačku dotaženou do konce, a že ji světu představí už za pár dní. A konkurence, zejména Samsung a Oppo, by měla mít oči na šťopkách.



Takto bude vypadat Pixel Fold v zavřeném stavu. Vnější displej nebude žádné „nudle“ ale zřejmě velmi slušná plocha, která bude připomínat displeje běžných menších telefonů

Skládačky od Samsungy jsou v zavřeném stavu protažené do podoby „dálkového ovladače“, Oppo má hybridní skládačku spíše ve stylu knížky. A právě k tomuto designu bude mít Pixel Fold nejblíže. V zavřeném stavu bude patrný 5,8" vnější OLED displej se zakulacenými rohy a rozlišením 2 092 × 1 080 pix, v jehož průstřelu bude čekat 9,5Mpx selfie kamerka. Vnitřní OLED panel by měl nabídnout úhlopříčku 7,6 palce při rozlišení 2 208 × 1 840 pix. V širokém rámeku okolo vnitřního displeje bude čekat 8Mpx selfie, oba panely by měly disponovat 120Hz obnovovací frekvencí.

Skládačka má podporovat zvýšenou odolnost IPx8, což je něco, co na trhu dokáže zatím jen Samsung. Foťáky na zádech budou ve vyvýšeném fotomodulu hned tři. U rozlišení foťáků se zatím informace rozcházejí. Víme jen to, že hlavní snímač doplní širokáč a teleobjektiv se 2×, 3× nebo 5× optickým zoomem. Výkon skládačce dodá čipset Tensor G2, operační paměť typu LPDDR5 bude mít kapacitu 12 GB. Úložiště budou na výběr v kapacitách 256 a 512 GB, v obou případech se má jednat o rychlé paměti UFS 3.1. Ve skládačce poběží, minimálně do podzimu, operační systém Android 13.



Takto bude vypadat Pixel Fold v rozevřeném stavu se širokými rámečky okolo displeje

Pixel Fold by měl v USA startovat na ceně 1 799 dolarů (v přepočtu cca 38 tisíc Kč bez daně, resp. 46 tisíc včetně DPH), a do prodeje se dostane 27. června, a to v bílé a v černé barevné variantě.

Android 14

Google na akci Google I/O i blíže poodhalí vlastnosti a funkce nové verze operačního systému Androidu 14, která dorazí do smartphonů na podzim letošního roku.

Tato verze operačního systému je již vývojářům k dispozici od února, a čerstvě vstoupila do betaverze. Google bude systém postupně ladit a přidávat nové funkce. A právě ty nejzajímavější by měl Google na akci zmínit, popř. se pochlubí novinkami, které do systému zapracuje postupně.

Teaser na Pixely 8

Poslední novinkou související s mobilním hardwarem by měl být závěrečný teaser na Pixely 8. Jedná se o řadu telefonů, kterou by měl Google uvést na podzim, a tak očekáváme, že na chystné smartphony alespoň naláká krátkým videem nebo několika fotografiemi.



První rendery Pixelu 8 Pro

Telefony mají na trh dorazit v listopadu, konkrétně v podobě základního Pixelu 8 s 6,2" OLED displejem (kódové označení „Shiba“) a Pixelu 8 Pro (alias „Husky“) se 6,7" zobrazovacím panelem. Oběma telefonům by měla dodávat potřebný výkon třetí generace čipsetu Tensor G3, v kombinaci s 8GB RAM u základního, a s 12GB RAM u výše postaveného modelu. Vizuálně by se však u obou telefonů, oproti aktuální generaci Pixelu 7, nic výrazného měnit nemělo.

Přímo přenos z Keynote Google I/O odstartuje ve středu 10. května 2023 v 19:00 hod. středoevropského času. Živě budete moc přenos sledovat zde. Po premiéře se na našem webu dozvíte všechny potřebné informace.