Za volantem bezpečněji. Spotify testuje režim aplikace pro řidiče, nahradí zrušené Car View

K řízení v autě odjakživa patří poslech hudby či podcastů. To lze různými způsoby a přes různé aplikace. Populární je hlavně Spotify, které je dnes podporováno v mnoha vozech a hlavně i v systémech Apple Car Play. Pro Android už Spotify dlouho nabízelo tzv. režim Car View se zjednodušeným zobrazením, ovšem to začátkem tohoto roku nečekaně ukončilo.



Ukázka chystaného automobilového režimu Spotify od 9To5Google

Důvodem byl hlavně samostatný přehrávač do auta zvaný Car Thing, který je pro využití v autě nejlépe přizpůsobený a hodí se i do „hloupého” auta. Pro tradiční uživatele však už nebyla alternativa a řidiči byli nuceni v autě využívat běžné rozhraní, které je sice skvělé pro běžné používání, ale rozhodně nepraktické v autě. Poslední, co řidič při řízení chce, je něco zdlouhavě hledat v aplikaci.

Jak se ale ukazuje, Spotify už za zrušení režim chystá náhradu. Ve skutečnosti už ji má z velké části hotovou. Nový režim Car Mode dokonce už nabídla některým uživatelům k vyzkoušení. Nabízet má hlavně zjednodušené vyhledávání.

Uzpůsobena bude celá grafika s domovskou obrazovkou aplikace, s přehledem hudební galerie a tlačítkem pro vyvolání hlasového ovládání, které se bude hodit, když máte ruce na volantu. Pomocí hlasu lze aplikaci ovládat nebo v ní vyhledávat hudbu. Spotify zatím oficiálně nezmínilo, kdy má funkci vypustit, ale vzhledem k testování na Androidu už finální verze asi nebude daleko. Předpokládat se dá, že v plánu bude i verze pro iOS.

Spotify představuje zařízení Car Thing:

