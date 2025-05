Za vyšší paměťové verze u topmodelů připlácíme až několik tisíc. Paměťový čip přitom stojí maximálně pár stovek

Začalo to tím, že mobilní výrobci z telefonů odebrali paměťové karty (u iPhonů však nebyly od jeho počátku). Byla to v obou případech předem promyšlená strategie, která se postupem času odhaluje v plné nahotě. Zatímco rok od roku datová náročnost aplikací, her, pořízených fotek a videí, stahovaného obsahu i webových stránek stoupá, úložiště telefonů přizpůsobují pomalejším tempem. Zvláště u topmodelů se kvůli ceny často startuje stále na metě 128 GB, byť některé výrazně levnější telefony mívají dvakrát i čtyřikrát větší kapacitu paměti.

iPhone 16 Pro a výběr kapacity paměti. 128GB verze existuje jen proto, aby si telefon mohl držet cenu těsně pod 30 tisíci. Za 256GB verzi se připlácí tři tisíce, za 512GB variantu 9 tisíc a za 1TB verzi dokonce 15 tisíc. Samotný 1TB čip stojí na Aliexpressu 3 500 Kč, a to na něm prodejci ještě mají zisk

Ano, do celého systému vstupují i typy pamětí, protože někdy může být potřeba paměť s rychlejším přístupem (UFS 2.x nebo 3.x) oproti standardní „pomalé“ eMMC. Jenže, u moderních smartphonů už se nasazují UFS úložiště, třeba starších generací, takže tento rozdíl se mezi telefony pomalu stírá. V praxi tak může nastat situace, kdy si někdo pořídí telefon s 256 GB úložištěm za 35 tisíc s jiný má v rukou telefon za tisíc s 512GB interní pamětí.

Větší paměť s tisícovými příplatky

Ano, samozřejmě jde o celkovou výbavu a další funkce, jenže, když je vyšší paměť za příplatek (často v řádech několika tisíc korun), je nutné zmínit, že samotný větší paměťový čip nestojí zase až tolik (rozdíl mezi 128GB a 512GB pamětí je okolo 10 dolarů, tj. necelých 250 Kč). A na montážní lince je stroji jedno, zda na základní desku přidá jednu nebo druhou paměť. Ano, novější generace UFS úložišť jsou dražší (cca 175 Kč za 128GB UFS 2.2 a cca 650 Kč za UFS 4.0 o stejné kapacitě), ale ne natolik, aby to ospravedlnilo tak vysoký nárust ceny.



Příplatky analogicky u Samsungu. Při pohledu do ceníku vychází nejlépe 512GB verze se symbolickou pětistovkou navrch. U Applu byl rozdíl mezi stejnými paměťmi 6 tisíc! A přesně to je hodnota příplatku za 1TB verzi

Speciální zmínku si zaslouží i předobjednávky. U některých značek totiž dostanete zadarmo vyšší paměť za cenu nižší paměťové varianty, a výrobce s tím nemá žádný problém. Kdyby to výrobce skutečně stálo tisíce, které po nás chtějí, tak by to jen pro dobrý pocit rozhodně nedělali. A to je další důkaz toho, že finančně na úložišti telefonu při výrobně zřejmě vůbec nezáleží. A ty paměti, jejichž upgrade výrobci vydají „zdarma“ zaplatí jiní na příplatcích, jakmile akce skončí.

Jenže, zatímco u topmodelů jsou vyšší kapacity úložišť za tučný příplatek, u levnějších modelů jsou výrobci často o dost velkorysejší. Protože mezi telefony mnohdy rozhodují detaily, může mít větší kapacita paměti telefonu velkou váhu při rozhodování. Když chcete telefon s větším úložištěm, mnohdy dobře pořídíte ve střední třídě. Jenže výrobci si dostatečně pojistili, abychom měli důvod kupovat i high-end telefony, byť je častokrát nepotřebujeme. A tím důvodem jsou fotoaparáty.

Stačí se podívat na cenově dostupnější telefony, a zjistíte, že fotí dobře, ale k maximum jim mnohdy hodně schází. Společným jmenovatelem většiny z jich je absence teleobjektiv. Místo něj jsou v telefonech mazací objektivy, zbytečná makra nebo diskutabilní širokáče. A to je ze strany výrobců cílená taktika, protože teleobjektiv se na celé ceně telefon podepíše jen zanedbatelnou částkou. Když chcete telefon s optickým zoomem, musíte často hodně zainvestovat.

A když tak uděláte, přirozeně budete chtít srazit cenu telefonu dolů (nebo ji alespoň nezvyšovat), a tak sáhnete po základní paměti. Vždy je tady ale druhý hlas, který nám říká: „Když už kupuješ nový telefon, není vhodné si připlatit za větší paměť?“ Třeba kvůli dlouhé podpoře telefonů, která se však u 128GB verzích nemůže opřít o dostatečně velké úložiště. Když si to řekne více lidí, výrobce se podívá na objednávky a předobjednávky, což ho jen utvrdí v tom, že tato strategie je správná, a že uživatelé požadují i větší paměti. Jenže, nenastal čas tyto paměti nasadit už do základní výbavy bez příplatků?

Cloud jako záchrana? Ale kdeže

Když si pořídíme základní paměť a postupem času se začne zaplňovat, i přesto, že z telefonu smažeme vše možné a archivujeme v něm, co se dá, můžete se spolehnout na cloud. I to je ale další taktika výrobců, kteří mají různé měsíční plány, které nejsou cenově odstupňovány rovnoměrně.



Ceny iCloudu v Česku

Google má 100GB cloud za 60 Kč měsíčně, 2TB disk stojí 300 Kč a s AI bonusem dvojnásobek. U iCloudu je 50 GB za symbolických 25 Kč, 200 KG vychází na 79 Kč. Pak už to ale s měsíčními poplatky strmě narůstá – 2 TB za 249 Kč, 6 TB za 749 a 12 TB za 1 490 Kč měsíčně. Jinými slovy, když nás výrobci nezkasírovali hned při nákupu telefonu, dokáží to i dodatečně. A mnohdy jim ještě zaplatíme více, protože, když se nám cloud postupně zaplňuje, nechceme o soubory přijít, a tak tarify měníme maximálně směrem vzhůru.

Od pamětí přes fotoaparáty až po cloudové úložiště – mobilní výrobci to mají hodně dobře vymyšlené.