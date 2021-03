Zablokovaný Suez ovlivní i dodávky smartphonů. Naštěstí jen krátkodobě

Již několik dní světový obchod znepokojuje kontejnerová loď Ever Given, která 23. března 2021 uvízla na mělčině v Suezském průplavu a zcela tím zablokovala cestu dalším lodím. Vyproštění se však podle Bloombergu zřejmě protáhne až do příští středy. To vzhledem k faktu, že se touto lodní trasou přepravují zboží a suroviny představující cca 12 % světového obchodu, bude mít negativní vliv na již koronavirem poznamenané dodávky zboží a zřejmě se dotkne i smartphonů.

Podle agentury Strategy Analytics, ale naštěstí dopad na smartphonový trh nebude až tak výrazný jako v jiných odvětvích. Suezským průplavem se totiž podle jejich analýzy přepravuje méně než 5 % světové logistiky smartphonů. Většina je přepravována buď jinými lodními trasami anebo díky poměrně malým rozměrům i hmotnosti leteckou dopravou. Například na palubu nákladního Boeingu 747 se vejde okolo 150 tisíc běžných krabiček se smartphony a do cíle dorazí obvykle v jednotkách hodin. Kapacita lodi je sice mnohonásobně vyšší, ale cesta se počítá na týdny.

Trh smartphonů mohou spíše ovlivnit nepřímé dopady této nešťastné události, jako třeba prudké výkyvy cen nafty, které mohou způsobit inflaci v cenách dopravy všeobecně. Výrobci budou tento výpadek v dodavatelském řetězci nuceni vykrýt letecky, což může vést v dubnu kvůli vyššímu vytížení koridorů k dalšímu zvýšení cen. Nezbývá než doufat, že případné negativní dopady celé události budou pouze krátkodobé.