Začal jako plán B, letos má HarmonyOS v Číně z druhého místa sesadit iOS. Ve zbytku světa ale pokulhává

Operační systém HarmonyOS byl pro Huawei plán B, kdyby došlo na jakákoliv omezení a sankce. To se také stalo, a tak jej začal čínský výrobce už v roce 2019 vyvíjet na plné obrátky. Zatímco ve světě je jeho tržní podíl mizivý, v domovské Číně se mu nebývale daří. V loňském prvním čtvrtletí zde měl 8% podíl na trhu, ovšem už letos se má tento mobilní systém v Číně dostat na druhou pozici a předehnat Apple, který si drží zhruba pětinu trhu. Růst Harmony OS je skutečně raketový, a Android se může pomalu začít obávat...



V Číně letos Harmony OS v tržním podílů vůbec poprvé předežene systém iOS. Z globálního úhlu pohledu má však tento systém jen 3% podíl. Roste však rychleji, než se očekávalo

Sluší se zmínit, že Huawei nasazuje Harmony OS u všech zařízení, které vydá na čínském trhu, zatímco ve zbytku světě stále dominuje AOSP verze Androidu s nadstavbou EMUI. Huawei se však loni, i přes zakáz přístupu k americkým technologiím, podařilo na trh dostat řadu Mate 60 s 5G čipsetem. Dříve totiž v telefonech značky sice mohly být nejvýkonnější procesory, ovšem jen ze 4G modemem. I přesto, že zatím není jasné, jak mohla čínská firma SMIC vyrobit 7nm 5G čipset Kirin 9000s bez použití technologie EUV, podařilo se to. A díky tomu se daří i samotnému systému

V Číně tak doslova bují mobilní operační systém, který prakticky pořád navyšuje svou uživatelskou základnu. Zatím hlavně v Číně, ale postupem času by mohl ve velkém proniknout i do světa a pořádně zatopit třeba Androidu. S ním byl až dosud provázaný tím, že uměl spouštět pro něj napsané aplikace. Od verze HarmonyOS Next, která má být vývojářům dostupná již v průběhu letošního prvního čtvrtletí, to však už možné nebude.

Masivní vývoj čínských aplikací

Harmony OS se osamostatňuje, a soustředí na spolupráci s čínskými firmami a značkami. Do systému se dostane podpora platebního systému Alipay nebo třeba komunikační platforma DingTalk. Své aplikace pro systém vyvíjí nákupní portál JD.com, herní gigant NetEase, firma Meituan doručující jídlo či tamní pobočka McDonaldu. Intenzivní vývoj nativních aplikací probíhá již od listopadu loňského roku. Podle šéfa Huawei běží systém na 700 milionech zařízení, a aplikace pro něj připravuje více než 2,2 milionů vývojářů třetích stran. Jenže, to jsou informace k srpnu loňského roku, nyní mohou být čísla daleko vyšší.

V průběhu prvního čtvrtletí má dojít na představení řady Huawei P70, která má Harmony OS pomoci k druhému místu na čínském trhu. Androidu a iOS tak v Číně roste zdatná softwarová konkurence, která se však stane přímou hrozbou až tehdy, jakmile „přeroste“ čínský trh. A to zřejmě ještě pár let potrvá.

Zdroj: scmp