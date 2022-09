Začal předprodej iPhonu 14. Kdo čekal zlevnění starších modelů, bude čekat dál. Některé Apple dokonce zdražil

Apple dnes v Česku a v dalších zemích spustil předprodej nejnovějších iPhonů 14 a všech jeho dalších verzí. Novinky telefonů jsme podrobně shrnuli v samostatných článcích, tou nejvíce kontroverzní novinkou však bylo výrazné zdražení novinek. Zatímco americké ceny zůstaly stejné, vlivem nejen posílením amerického dolaru ty české poskočily výrazně nepříznivým směrem pro zákazníka.



Apple iPhony 14 a 14 Pro letos přišly do ČR s výrazně vyššími cenami, než jejich předchůdci.

Zatímco ještě loni základní model startoval na 22 990 Kč, letos čtrnáctka startuje o 3 500 Kč výše. V případě iPhonu 14 Pro jde dokonce o meziroční zdražení o 4 500 Kč. Letošní zájemci tak budou muset s nákupem sáhnout výrazně hlouběji do kapsy. Přesto však lze očekávat, že se telefony budou skvěle prodávat, obzvláště, když v některých regionech se cena nezměnila.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Apple iPhone 14 26 490 Kč 29 990 Kč 36 490 Kč - Apple iPhone 14 Plus 29 990 Kč 33 490 Kč 39 990 Kč - Apple iPhone 14 Pro 33 490 Kč 36 990 Kč 43 490 Kč 49 990 Kč Apple iPhone 14 Pro Max 36 990 Kč 40 490 Kč 46 990 Kč 53 490 Kč

Letošní rok je však u nás výjimečný i něčím jiným. Po celou dobu je už tak trochu nepsanou tradicí, že s příchodem nových modelů Apple seškrtá portfolio a některé modely oficiálně zruší a budou dostupné už jen přes ostatní prodejce. Zbylé modely v nabídce se pak většinou dočkají výrazných slev, což je pro zákazníky velmi výhodné.

Staré iPhony za stejné nebo dražší ceny

Škrtání i tento rok proběhlo podle očekávání. Z nabídky definitivně zmizel Apple iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro i 13 Pro Max. Co je však velkým překvapením je, že stávající staré modely v nabídce ve svých oficiálních cenách nijak nezlevnily. Zkontrolovaly jsme na Apple.com všechny ceny iPhonů před datem 7. září, než Apple představil řadu iPhonů 14 s dnešními cenami a ty kupodivu zůstaly na korunu stejné!

64 GB (dříve/nyní) 128 GB (dříve/nyní) 256 GB (dříve/nyní) 512 GB (dříve/nyní) Apple iPhone SE (3. gen.) 12 490 Kč /

13 990 Kč 13 990 Kč /

15 690 Kč 16 990 Kč /

19 190 Kč - Apple iPhone 12 19 990 Kč /

19 990 Kč 21 490 Kč /

21 490 Kč 24 490 Kč /

24 490 Kč - Apple iPhone 13 - 22 990 Kč /

22 990 Kč 25 990 Kč /

25 990 Kč 32 190 Kč /

32 190 Kč Apple iPhone 13 mini - 19 990 Kč /

19 990 Kč 22 990 Kč /

22 990 Kč 29 190 Kč /

29 190 Kč

To, co by pravděpodobně Apple původně zlevnil si nyní vzal posilující dolar a inflace a nastává tak kuriózní situace, kdy si i po roce zákazníci budou kupovat loňské iPhony za ceny, jaké byly minulý rok při jejich uvedení. V případě iPhonu 12 je cena stejná jako po loňské slevě. Třešničkou na dortu je pak Apple iPhone SE (3. generace), který dokonce proti své původní ceně výrazně podražil, a to o 1 500 - 2 200 Kč dle paměťové varianty.

Kdo tedy spoléhal na zlevnění starších modelů, nejlépe udělal, pokud nakoupil v červnu, kdy jsme u nás informovali u výrazných slevách u vybraných prodejců. Je však možné, že se zde ceny i teď budou stále pohybovat levněji, než u Applu. Zároveň jsou ostatní prodejci jedinou cestou, jak se dostat například k oficiálně zrušeným modelům. Ty budou například loňská „Pročka” určitě ještě nějakou dobu doprodávat. Celkově je ale letošní situace velmi nestandardní a možná zamíchal s plány nejednoho zájemce o starý nebo nový Apple iPhone.