Začalo to před 15 lety. Steve Jobs představil první iPhone

Přesně před 15 lety ukázal Steve Jobs světu první iPhone – přístroj, který následně způsobil revoluci v mobilních telefonech. I když se dnes jeho funkce či hardwarová výbava mohou zdát úsměvné, ve své době způsobil pozdvižení. V dobovém článku jsme psali, že iPhone „srazí smartphony na kolena“ a vlastně jsme se nemýlili. Tehdejší hegemoni (Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry, HTC) už neexistují, v telefonech nepodnikají, anebo v byznysu hrají jen malou roli.

První iPhone přinesl na svou dobu velký 3,5" dotykový displej, který jste mohli ovládat pouze konečky prstů, intuitivní grafické prostředí, proximity senzor, který zhasl displej při přiložení k uchu, landscape mód a mnoho dalších přelomových novinek, které poté převzali i ostatní výrobci.

Na druhou stranu měl iPhone i své mouchy: například nedokázal pořizovat video, nepodporoval MMS zprávy. V té době dokonce ani neuměl pracovat s aplikacemi, tak jak to známe dnes, v podstatě to nebyl chytrý telefon a neporadil si s 3G sítěmi. Přesto si našel velkou přízeň lidí a když byl v polovině roku 2007 spuštěn prodej, byl o něj i přes vyšší ceny obrovský zájem. První milion iPhonů se podařilo prodat během 5 dní.

Jak to tehdy bylo

V historii mobilů najdeme mnoho milníků. Od jednoho z nejvýznamnějších 9. ledna právě uplynulo 15 let. V San Francisku probíhala konference MacWorld, šéf Applu Steve Jobs vstoupil na pódium a řekl: „Čas od času přijde revoluční produkt, který změní úplně všechno. Dnešek je ten den, dnešek je den, kdy znovu vynalezneme telefon.“ A nemýlil se. Tato keynote vešla do dějin stejně jako samotný přístroj.



Od keynote, na které Steve Jobs představil světu revoluční iPhone uplynulo 13 let

Produkt Applu, výsledek několikaleté práce, se zcela odlišoval od tehdejších smartphonů. Ty byly podle slov Steva Jobse neohrabané a příliš složité. Jeho cílem naopak bylo vytvořit maximálně jednoduchý přístroj, se kterým si intuitivně poradí úplně každý. Smartphone pro každého. I když je pravdou, že ze začátku byla jeho cena vysoká – 399 dolarů (se smlouvou u operátora).

5 let před jinými telefony

Také proto si Apple kladl za cíl cenu snížit a rozšířit i počet trhů, kde se oficiálně prodával. To se povedlo s příští generací. Vylepšený model 3G byl v Americe k mání za 199 dolarů a počet zemí, kde se oficiálně prodával, postupně vystoupal na 70. Byla mezi nimi i ČR, iPhone 3G startoval u všech tří operátorů 22. srpna 2008.

Představení prvního iPhonu:

Jobs zavrhl tlačítka i stylus, nic přece není tak dobré jako deset prstů, se kterými se rodíme. Uživatelské rozhraní a svižnost, se kterou iPhone reagoval na dotyky, to bylo něco nevídaného. Apple přišel s multidotykovým ovládáním a dovedl eliminovat přehmaty uživatele. Měl akcelerometr a zoomování roztažením prstů působilo úžasně. Na stejnou úroveň uživatelského komfortu se v tomto směru podařilo ostatním výrobcům dostat zhruba až o 5 let později.

Dotknout se chtěl každý

Hardwarových tlačítek měl iPhone jen několik. Na tehdejší dobu to bylo něco nemyslitelného, tehdejší smartphony jako Motorola Q, Palm Treo či Nokia E62 měly hardwarovou QWERTY klávesnici a nespočet dalších funkčních tlačítek. Jobs ale pochopil, že každá aplikace vyžaduje jinou sadu kláves, takže se jich prostě zbavil.



Počet tlačítek se dlouho neměnil ani u dalších generací iPhonu

Na vývoji takto revolučního přístroje pracoval Apple dva a půl roku a vše dovedl udržet pod pokličkou. Hned když se objevil, stal se z něj fenomén. A vlastně ještě dříve, ještě před samotnou premiérou...

Uživatelé iPhony chtěli, stáli na ně fronty a telefony se z Ameriky posílaly do celého světa. Zlí jazykové úspěch iPhonu těžce nesli a ani na tom se za 15 let nic nezměnilo. Apple vytvořil fenomén a životní styl. Na novou úroveň se pozvedl i marketing, způsob prodeje a také každé vystoupení Steva Jobse spojené s premiérou nových produktů byla pečlivě promyšlená show.

Není třeba umět všechno, jen to, co lidé chtějí

Odpůrci Applu, ačkoli často používají smartphone, který by bez iPhonu nejspíš v současné podobě neexistoval, s oblibou označují iPhone za předraženou hračku pro snoby. Dříve se posmívali jeho jednoduchosti a omezené sadě funkcí, ale ty doby jsou dávno pryč. Dnes jsme svědky regulérního závodu mezi iOS a Androidem. Apple se nebojí s implementací nové funkce počkat, často to však dokáže lépe.

Apple s Jobsem v čele ale pochopil i další věc, která do té doby jiným unikala, nebo ji nedovedli realizovat. Propojení přístroje a obsahu. Hudba, aplikace, knihy, časopisy, filmy, to vše si můžete pohodlně koupit a během chviličky stáhnout přímo do svého mobilu (a později do iPadu). Obchodní model, který dnes ostatní následují.

Zkrátka a jednoduše, ať už iPhone milujete či nenávidíte, jeho dopad na celé odvětví mobilů mu nelze upřít. Apple trefil do černého, ostatní jej dlouhé roky následovali a trendy nastavuje dodnes. I když už meziroční technologický posun nelze považovat za revoluční, dokáže Apple stále předložit dostatek argumentů, aby si jeho mobily koupily každý rok stovky milionů zákazníků po celém světě.