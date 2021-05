Začátek cesty k „ničemu“. Nothing chystá první produkt – sluchátka Ear 1

Značka Nothing (v českém překladu „nic“) se připravuje na oznámení svého prvního produktu. Nový startup původního zakladatele OnePlus, Carla Peie, jako první do oběhu vypustí zcela bezdrátová sluchátka s označením Ear 1. Sluchátka budou představena v červnu, a zatím jsme měli možnost vidět jen jejich základní tvar na přiložené ilustraci. Nový model se bude zřejmě vyjímat extrémně dlouhým tělem.

Nothing ke sluchátkům zatím neuvedl nic konkrétního, je však zřejmé, že se upravený koncept sluchátek Concept 1 konečně zhmotní v realitu. Pro Nothing to bude začátek cesty, která má, v ideálním případě, odstranit bariéry mezi lidmi a technologiemi. Firma chce na trh dodávat nadčasové produkty s minimalistickým designem, u kterých je důraz kladen na produkt samotný, nikoliv na jeho „špičkový“ název či marketing. I proto je označení sluchátek tak trochu „nuda“.

Nothing chce do budoucna uvést na trh další chytrá zařízení, portfolio výrobce by mělo brzy zahrnovat i smartphony. Jenže vše zatím stojí na tom, jak si povede první model sluchátek, který zřejmě rozhodně o dalším směřování tohoto londýnského startupu.

Úvodní představení startupu Nothing:

