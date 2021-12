Začátek konce emulátorů. Google v příštím roce zpřístupní Android hry z obchodu Play na Windows

Amazon si dominantní pozici ve Windows 11 neužije dlouho, v příštím roce totiž americký gigant Google na desktopu zpřístupní Android hry z Google Play. Ty tak budete moci hrát na telefonu, tabletu, v chromebooku a již brzy také na počítačích s Windows 10 a Windows 11.

Zatímco Amazon při zpřístupnění Amazon Storu přímo spolupracoval s Microsoftem, který mu na míru vyvinul Android subsystém, Google si aplikaci pro Windows vyvinul sám. Nekomunikoval s Microsoftem ani s různými výrobci emulátorů (např. Bluestacks). Výsledkem tedy bude desktopová aplikace, která hráčům umožní stáhnout, přímo spustit či pokračovat v hraní her, které již měli rozehrány na telefonu, tabletu či chromebooku. Ukládání postupu zajistí při cross-platform hraní cloudové úložiště.

Google Play Games se v příštím roce dostanou do Windows:

Aplikace bude podporovat Windows 10 a Windows 11 a nebude se jednat o žádné cloudové streamování, ale o přímé hraní Android her na počítači. Tedy něco ve stylu hraní her stažených z Amazon Storu, jenže tentokrát bude her řádově mnohem více. Nové aplikace Google Play Games pro Windows se dočkáme někdy v průběhu příštího roku.

Podívejte se, jak spustit Android hry ve Windows 11:

Zdroj TheVerge