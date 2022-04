Začátek toho, co známe. Před 49 lety byl uskutečněn první hovor z mobilního telefonu

Dnes, v době kdy máme chytré telefony, používáme mobilní aplikace a nosíme chytré hodinky s možností volání nám už vše přijde jako samozřejmost. Za vším ale stojí roky vývoje, spousta úsilí mnoha lidí a dlouhá historie nabízející spoustu milníků, které nám dovolily s mobilními technologiemi dojít do bodu, jaký známe dnes. Jeden takový se odehrál 3. dubna 1973.



Motorola na svém Facebooku připomíná 49. výročí od prvního uskutečněného hovoru z mobilního telefonu.

V tento den, tedy přesně před 49 lety totiž došlo k historicky prvnímu telefonickému hovoru z mobilního telefonu. Provedl jej vynálezce a vývojář společnosti Motorola, Martin Cooper, který z mobilního telefonu volal konkurentovi, šéfovi výzkumu Bellových laboratoří v AT&T, Joelovi Engelovi.

Příchod na trh trval 10 let

K vytočení hovoru tehdy použil vytvořený prototyp rozměrného mobilního telefonu o váze 2 kilogramů, který by na jedno nabití zvládl až 30 minut hovoru, přičemž jeho nabití trvalo dlouhých 10 hodin. Přesto tehdy šlo o opravdu nevídaný kus techniky. V té době se sice již běžně telefonovalo, ovšem platilo, že telefony byly buď ve formě pevné linky nebo byly integrovány například do automobilů, což byl v té době velký trend. Telefonický hovor z opravdu mobilního telefonu byl v té době revoluční počin.



První hovor v roce 1973 uskutečnil vývojář a vynálezce Martin Cooper s prvním prototypem chystaného populárního telefonu Motorola DynaTAC (obr.: Wikipedie)

Sám Martin Cooper, věděl, že toto je budoucnost a proto se s jeho týmem v Motorole vrhl do plánu podobné zařízení přinést i na trh. Ovšem nešlo rozhodně o nijak lehký úkol. I samotné sestrojení prototypu bylo velmi náročné a při demonstraci prvního hovoru před novináři tehdy byl v záloze tým techniků, pokud by se pokus nezdražil, jak uvedl před lety v povedeném dokumentu pro server Motherboard.

Přesto se do tvorby komerčního produktu pustil, ovšem vývoj a finalizace produktu nakonec trvaly dlouhých 10 let. Výsledkem byl dnes naprosto ikonický telefon Motorola DynaTAC 8000x představený v září 1983 s astronomickou cenou 4 000 dolarů. Šlo tak o začátek éry mobilních telefonů, které směřovaly k tomu, co známe dnes.

