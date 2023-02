Začíná nový ročník AppParade. Tradiční vývojářská soutěž znovu vybere ty nejlepší mobilní aplikace

Letos už dvanáctým rokem pokračuje soutěž nejlepších mobilních aplikací AppParade, pořádaná vývojářským studiem MeguMethod. Aktuálně jsou spuštěny přihlášky do 35. kola, v němž se opět utkají tvůrci inovativních mobilních aplikací. Vítězové budou vyhlášení 27. března 2023 tradičně v prostorách Holešovické tržnice.



Vratislav Zima – CEO společnosti MeguMethod, která od roku 2018 pořádá AppParade

Přihlášky do soutěže mohou tvůrci mobilních aplikací podávat do 13. března 2023 na stránkách soutěže. Do předchozího kola se přihlásilo rekordních 27 projektů. I letos očekává AppParade velký zájem vývojářů. „Mobilní aplikace zůstávají i v dnešní době velmi populární a řekl bych, že je všichni používáme na denní bázi. Proto jsem zvědavý na letošní tvůrce, jejich inovace a moderní řešení, která do aplikací promítli,“ komentuje za pořadatele Vratislav Zima.

V letošním prvním kole soutěže, stejně jako v uplynulých, postoupí do finálového večera top 10 aplikací, výherce pak určí odborná porota. V ní kromě ředitele pořádající společnosti MeguMethod Vratislava Zimy zasedne například i Oldřich Bajer, spoluzakladatel Zoot.cz, Centrum.cz a bývalý CEO MallGroup, Dalibor Pulkert, spoluzakladatel Outboxers, nebo Ondřej Krátký, CEO Liftago. Následně budou svou top aplikaci vybírat i diváci.



V předchozím kole AppParade zvítězila aplikace VOS.Health

V předchozím 34. kole soutěže si cenu za první místo odnesl projekt VOS.Health pomáhající s péčí o duševní zdraví. Na druhém místě se umístila aplikace pro vysokoškolské studenty Univerzita, bronz získala mobilní fantasy RPG hra Fireball. Mezi top 10 nejlepších aplikací se dále probojovaly Placehunter či Praha.online. Aplikace Readmio pak získala cenu poroty.