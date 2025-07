Začínáme s hodinkami od Garminu. Ovládání dotyky a tlačítky může být matoucí, Garmin dělá věci po svém

Garmin je pro mnohé kult. Značka, po které lidé sahají automaticky při výběru sportovního zařízení či sporttesterů a chytrých hodinek. A pro mě to byla výzva. Rukama mi prošla celá řada chytrých a polochytrých hodinek s různými operačními systémy a RTOS, které měly své přednosti i slabiny. Když jsem rozbalil hodinky, nasadil na ruku a spustil, čekal jsem jen další chytré hodinky, konkrétně nový model Forerunner 970, podobné ostatním. Kdybych jen tušil, jak hluboce se mýlím.

První spuštění a propojení s mobilem

Zatímco chytré hodinky běžných značek jsou na první pohled intuitivní, já měl problém hodinky vůbec poprvé zapnout. Když se to podařilo po stisknutí tlačítka Light a zasvítil modrý trojúhelník (logo Garminu), zobrazily hodinky uvítací animaci ve stylu nostalgických Nokií.



Zapínáme nové hodinky od Garminu. Když se vám zobrazí modrý trojúhelník, jste na správné cestě

Hodinky jsem měl od dřívějšího uživatele spárované a odpárované, takže nebyly resetované. V případě nových nebo vyresetovaných hodinek si vyberete jazyk a zobrazí se na displeji QR kód pro párování.

Jako úplný nováček v ekosystému Garmin budete muset do telefonu nainstalovat aplikaci Garmin Connect. Je k dispozici jak pro Android, tak pro iOS. Já zvolil verzi pro Android, která hned po startu vyžaduje přihlášení/vytvoření účtu. Zadáte jeho název, e-mailovou adresu, heslo, oblast a potvrdíte, že je vám minimálně 16 let. Pak už jen potvrdíte oznámení a oprávnění pro komunikaci se zařízeními v okolí.



Označení hodinek hledejte na krabičce a nebo se připojte načtením QR kódu z displeje hodinek

V párovací nabídce můžete naskenovat QR kód z displeje hodinek nebo vyberete model podle označení. Mně to nepochopitelně nabídlo opravdu hodně staré modely. Je tedy nutné vyhledat v seznamu přesný model hodinek, název je uvedený na dýnku hodinek. Následně vám mobilní aplikace najde hodinky a klepnete v ní na tlačítko Připojit. V mobilu potvrdíte oprávnění, následuje párování hodinek (to první se nepovedlo), potvrdíte kód zobrazený na hodinkách s kódem v telefonu (kde se ale neukázal), a po ne tak hladkém párování je prozatím hotovo. Tedy není, ale můžete si to myslet.