Záda telefonu jako žádná jiná. Toto je technologie, která dá sbohem nudnému zadnímu krytu

Design či barva telefonu je často dilematem při jeho výběru, a často nevybíráte jen barvu zadního krytu, ale i s ní spjatý materiál. Čas od času přijdou koncepty telefonů, které umí měnit barvu zad na světle a přístroj ozvláštnit. Společnost Infinix však zašla ještě dál a rozhodla se na záda telefonu použít barevný E-ink displej, který dá velký prostor k přizpůsobení. Měli jsme možnost si prohlédnout prototyp s technologií E Ink Prism 3, který nás velmi zaujal.



E Ink Prism 3 na zádech dovolí měnit motivy telefonu dle nálady. Viděli jsme sice i koncept s běžným displejem přes celá záda, ovšem E-ink je daleko praktičtější svou energetickou nenáročností

Tím, že jde o technologii elektronického inkoustu, tak displej nijak nesvítí a díky matnému povrchu vypadá velmi přirozeně. E-ink však dovolí na zádech telefonu vytvářet i různé obrazce v barvách, které se vám budou zamlouvat, nebo budou sedět k vaší náladě. Nemusíte mít přitom vůbec strach o energetické nároky. Záda totiž v neměnném stavu nespotřebovávají žádnou elektřinu, a tak nijak nevybíjí telefon. Spotřebu mají pouze v momentě překreslování obrazu na nový motiv.

Co nás na stánku trochu zamrzelo je to, že E-ink nezabírá celou plochu zad, ale jen vyhrazenou část. Spodní třetina zad je už klasická. Nepočítejte ani s nijak ostrým obrazem. Záda jsou složena z 60 segmentů, u kterých lze měnit barvy. Zatím se jedná o prototyp, ale Infinix tvrdí, že v budoucnu by měla být možnost záda ovládat pomocí mobilní aplikace a nechat si na nich zobrazit i jednoduchou grafiku jako čas nebo obrazec vystihující vaši náladu.

Nutno říci, že Infinix není první, kdo s E Ink Prism 3 technologií experimentuje. Například v lednu na veletrhu CES ji ukázalo Lenovo, které s ní vyzdobilo víko notebooků. U telefonu, kde se hodně hraje na design a výrobci hledají způsob, jak telefony ozvláštnit, ale dává z našeho pohledu větší smysl. Otázkou však je, zda Infinix zůstane jen u prototypu nebo technologii v budoucnu implementuje i do komerčně dostupného telefonu.