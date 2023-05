Záda této superodolné novinky jen tak nepoškrábete. Má noční vidění, obří baterii a rychlé dobíjení

Pokud chtějí výrobci superodolných Androidů v dnešní zaujmout, podpora několika norem zvýšené odolnosti už prostě nestačí. Jeden z nejnovějších robustních telefonů tak přišel s poměrně odvážným tvrzením, že jeho zadní kryt nejde poškrábat. Jenže, jedna z jeho barevných variant z dálky vypadá na to, že telefon dostal už „pěkně naloženo“ přimo v základní krabici...

Doogee V30T vypadá jako generický odolný telefon, který je na bočních hranách výrazně vyztužen. Navíc má však zandí kryt potažený vrstvou, která eliminuje otisky prstů, a je dokonce odolná i vůči škrábancům. Doogee telefonu chtělo vdechnout „punc exkluzivity“, a tak jsou záda vyvedena ve zlaté nebo v „mramoru“. Jenže, pokud se na telefon podíváte z dálky, připmínají záda spíše rozbité sklo. Podle všech indicií jsou však záda samozřejmě vyrobená z plastu. V černé variantě Galaxy Grey vypadá telefon trochu tuctově.



Doogee V30T se bude nabízet v černé, zlaté a v „mramorové“. Z dálky to však vypadá, že má telefon rozbitá skleněná záda...

Pod nimi se ukrývá 10 800mAh baterie, kterou dobijete až 66 Watty, USB-C kabel i potřebný adaptér najdete rovnou v základní krabici. Za půl hodiny telefon dobijete na 55 procent. Samotné tělo telefonu splňuje normy IP68, IP69K a MIL-STD810H. Telefon přežije pády z 1,5 metru, a ve stejné hloubce vydrží pod vodou po dobu 30 minut. Samozřejmostí je pak odolnost vůči vlhkosti, prachu, nečistotám a teplotním extrémům.

6,58" IPS displej kryje sklo Gorilla Glass, zobrazovací panel podporuje 120Hz obvnovovací frekvence a má kapkovitý výřez pro selfie. Využívá rozlišení 2 408 × 1 080 pix, a má maximální jas 400 nitů. Na telefon do terénu to tedy není žádná závratná hodnota. Kolem displeje jsou rozestaveny hned čtyři reproduktory. Čtečku otisků prstů najdete na boku telefonu, na protější hraně čeká akční klávesy a slot, do něhož vložíte nanoSIM kartu, a k ní druhou SIMku nebo microSD kartu (až 2 TB). Trojice fotoaparátů na zádech je zastoupena 108Mpx hlavním snímačem od Samsungu, 16Mpx širokáčem, který využijete i pro focení makrosnímků, a 20Mpx kamerka pro noční vidění. Videa natočíte maximálně v rozlišení 4K, a to i s optickou stabilizací.

5G čipset a „20GB“ RAM

Telefon pohání 5G čipset Mediatek Dimensity 1080 s 20GB operační pamětí. Fyzických je sice „jen“ 12 GB (+8GB virtuální RAM), i ta je to však na superodolné telefony, které mají tradičně specifikace trochu níže, než je v dané cenové relaci běžné, dobrá práce. Dostatečné bude i rozšiřitelné 256GB úložiště.

V rámci konektivity počítejte s podporou 5G, Wi-Fi 6E, doupásmové GPS i s NFC. Na sluchátkový jack se sice zapomnělo, zato si však u telefonu můžete pustit FM rádio. Uvnitř běží Android 12 s drobnými úpravami uživatelského rozhraní. Nad tempem budoucích aktualizací však visí velký otazník. Doogee V30T se brzy začne prodávat i v Česku, telefon bude k dispozici v běžné prodejní síti za 11 990 Kč.

Představení odolného Doogee V30T: