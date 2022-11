Zadejte tajný kód a můžete hrát. V telefonech s Androidem je ukrytá fotbalová hra Mini Cup

Včera začalo Mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Nebyl by to ale Google, aby si pro fotbalové fanoušky nepřichystal nenápadnou hříčku, kterou je třeba nejprve objevit. Pokud si v jakémkoliv Androidu vyhledáte na webu Googlu (popř. ve vyhledávacím widgetu) slova „world cup“, po vyhledání na vás v pravém spodním rohu vyskočí dost nestandardní tlačítko s modrým otáčejícím se míčem. Stačí jej stisknout, a dostanete se do skryté hry Mini Cup.



Vyhledávání Google na Androidu a iOS vám při zadání slov „world cup“ zpřístupní tuto skrytou hru

Hra navíc nefunguje jen na Androidu, ale i na iPhonech, tedy pokud k vyhledávání použijete Google. Ve webovém prohlížeči na desktopu se vám tlačítko neukáže.

Poločas vyplníte střelbou na branku

Princip hry je jednoduchý, stačí se podívat na následující zápasy, jeden z nich vybrat, a připojit se na stranu domácího či hostujícího týmu, za který budete sbírat góly. Vše se přitom děje přímo v prohlížeči nebo ve vyhledávání Google. Jakmile se připojíte do hry, je třeba s míčem zamířit do branky tak, aby jej nechytil brankář. Balón překrývá ostatní výsledky vyhledávání a stačí jej jen prstem posunout tam, kam chcete. Pokud branku minete, trefíte tyč nebo vás vychytá brankář, hra končí a vybrané zemi se připíší vaše góly. Čím více gólů brankář dostanete, tím je naštvanější a ve svém pohybu rychlejší...

Jednoduchá hříčka Minicup, ke které se dostanete jen v mobilu:

Po celém světě je hra dost populární, což je vidět i na žebříčku zemí. Na první místě je aktuálně Saudská Arábie, která má náskok necelých 15 milionů gólů, a brzy atakuje hranici 60 milionů branek. Na 32. místě se krčí Ghana s 1,4 miliony vstřelených gólů. ČR na mistrovství světa i tentokrát chybí, přesto můžete při hraní těchto hříček na dálku podpořit i jinou, vám blízkou, reprezentaci. A své rekordy můžete třeba sdílet na sociálních sítích. Víme, není to moc, ale překonáte našich 34 zásahů?