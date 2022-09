Žádné druhé housle. Infinix chystá telefon se 60 Mpx selfie a topmodel s 200Mpx foťákem a rychlým dobíjením

Čínská značka Infinix, která v červnu dorazila i do Česka, nechce v segmentu smartphonů hrát „druhé housle“. V ambiciózních plánech firmy se tak objevují smartphony řady Zero (v překladu „Nula“), které mají přinést zajímavé fotoaparáty. Jedna z chystaných novinek dostane 200Mpx hlavní foťák, který v současné době nabízí pouze Motorola Edge 30 Ultra. Druhý model zase láká na 60Mpx selfie, která má být opticky zastabilizovaná.

Jako zajímavá novinka se rýsuje model Infinix Zero Ultra, který dostane do výbavy 200Mpx fotoaparát s OIS. Protože však telefon vsadí na čipset Dimensity 920, bude k obsluze tohoto foťáku potřebovat samostatný obrazový koprocesor. ISP od Mediateku totiž zvládne maximálně 108Mpx fotoaparát. Další zajímavou součástí výbavy je 4 500mAh baterie, kterou přes USB-C dobijete 180 Watty. O zobrazování se postará zakřivený 120Hz OLED displej s úhlopříčkou 6,8 palce a rozlišením Full HD+. V telefonu bude k dispozici 8GB RAM a 256GB úložiště, novinka má být představena světu 5. října...



Infinix už za pár dní oznámí svůj první 200Mpx fotomobil

...a to zřejmě společně s dalším modelem Infinix Zero, který se opře o opticky zastabilizovanou selfie. Průstřelová kamerka má nabídnout rozlišení 60 megapixelů, což je v kombinaci s optickou stabilizací zatím nejvíc, co můžeme u telefonů najít. Dosavadním maximem je zastabilizovaná 44 Mpx selfie v podání Vivo V21 5G. Konkrétní detaily telefonu však zatím neznáme.

Upoutávka na Infinix Zero Ultra:

Zdroj: Aliexpress, GSMarena