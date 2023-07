Žádný čtvrtý mobilní operátor do Česka nepřijde. Skončila fraška kolem 5G frekvencí

Nedůstojná komedie s aukcí frekvencí pro mobilní 5G sítě před pár dny skončila. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) před jejím spuštěním a po něm v roce 2020 sliboval příchod čtvrtého operátora. Svým diletantským přístupem ale pouze zapříčinil to, že u nás žádná alternativa k „velké trojce“ dlouho nevznikne.

Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) se chlubil, že o účast v aukci na 5G projevili zájem velcí zahraniční operátoři. Ani jeden se do ní kvůli špatným parametrům nepřihlásil. Havlíček krátce před vypsáním podmínek donutil k odstoupení tehdejšího předsedu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka a dosadil kontroverzní Hanu Továrkovou. S její pomocí z aukce udělal akci odsouzenou k neúspěchu.



Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO sliboval příchod čtvrtého operátora. Aukce skončila fiaskem

Před pár dny to završil prodej vydražených frekvencí 3,5 GHz ze strany investiční skupiny Kaprain Karla Pražáka do rukou T-Mobilu. Úplně stejný krok počátkem roku udělal ostravský poskytovatel internetu Poda, jenž svůj vydražený příděl přenechal Vodafonu:

Kaprain ani Poda nemohly celonárodního operátora na získaných frekvencích postavit, ani kdyby se rozkrájely. Pásmo kolem 3,5 GHz se hodí pouze na pokrytí menších oblastí, na větší vzdálenosti jsou potřeba nižší frekvence. Ty drží tři velcí operátoři, kteří je podle aukce měli menším hráčům zpřístupnit pomocí takzvaného národního roamingu. Podle předpokladů se ukázalo, že toto trio nemělo zájem nastavit dobré podmínky a ti menší neměli prostor sítě postavit.

Nastavení aukce rovněž nahrávalo spekulacím. Držitelé frekvencí mohli pásmo 3,5 GHz nějakou dobu držet bez využití a čekat, co se stane, aniž by museli mít zájem se s velkými hráči na roamingu dohodnout. Stalo se to, že své příděly prodali. A to právě velkým operátorům, kteří před aukcí varovali, že větším rozkouskováním frekvence každý získá malý příděl, což nakonec bude všechny omezovat.

Ve hře částečně mimo T-Mobile, Vodafone a O2 zůstává pouze Nordic Telecom spadající do portfolia Tomáše Otruby. Nordic provozuje bezdrátové internetové připojení na frekvenci 3,7 GHz.

O2 ze skupiny PPF sdělila, že má aktuálně frekvencí dostatek. PPF ale ukázala, že své historické vazby umí využít. Skupina v dubnu koupila poskytovatele internetu Nej.cz, kterého skrze řadu akvizic vybudoval Pražákův Kaprain. Ten sám v minulosti pro PPF pracoval na řadě projektů.

V Česku se nyní hraje o tři druhy frekvencí, přičemž ani jeden z nich nového celoplošného operátora nepřinese. Zaprvé velcí mobilní operátoři chtějí pro sebe získat frekvenci 600 MHz a odsunout tak stranou digitální televizní vysílání, které 600 MHz využívá.

Dále je zde pásmo 26 GHz, jež by podle prvních testů mělo zaručit rychlosti přenosu dat v řádu gigabitů za sekundu, tedy na úrovni optického kabelu. ČTÚ bude rozhodovat, jak s 26 GHz naložit. Frekvence se ale hodí pro pokrývání oblastí na krátké vzdálenosti a nestačí pro celorepublikové pokrytí.

Předmětem zájmu je rovněž frekvence 6 GHz. Operátoři by alespoň její část chtěli pro sebe na úkor jejího kompletního bezlicenčního uvolnění pro sítě Wi-Fi. I zde jde spíše o doplněk k dalším frekvencím.