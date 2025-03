Žádný další malý iPhone už nebude, a Androidy jsou na tom úplně stejně. Smiřte se s tím, že telefony budou stále větší

Apple již neplánuje vydat žádný další malý iPhone. Tuto informaci zveřejnil Mark Gurman, který je tradičně velmi dobře informovaný o dění v Applu. Pokud ještě používáte malý iPhone, který dobře padne do ruky, měli byste si zvyknout, že váš příští telefon bude větší. A pokud byste uvažovali o přechodu k jiné platformě, čeká vás stejná situace i u Androidu. Malé telefony už nejsou v kurzu, takže možná stojí za to u stávajícího přístroje s menším displejem ještě nějakou dobu zůstat.



iPhone 13 mini byl společně s iPhonem SE (2022) posledním malým iPhonem. Žádný další už se ale neplánuje

Mini verze iPhonů byly nabízeny pouze v řadách iPhone 12 a iPhone 13. Od řady iPhone 14 jejich místo zaujal model Plus, a tento trend zůstane nezměněn. V letošní řadě iPhone 17 se se zmenšeným iPhonem nepočítá, což platí i o hypotetickém modelu iPhone 18 mini, který se neobjeví ani příští rok. Apple plánuje strategii na několik let dopředu a má spočítáno, že návrat k menší verzi telefonu by se mu nevyplatil.

Malý iPhone? Repasovaný nebo z bazaru

Posledním malým iPhonem je iPhone 13 mini s 5,4" displejem, jehož prodej Apple ukončil v září 2023. Telefon lze dnes zakoupit maximálně v bazaru nebo jako repasovaný model. Letos v únoru Apple přestal nabízet poslední iPhone SE (2022) s 4,7" displejem a tlustými rámečky odkazujícími na historické iPhony. Na některých e-shopech jej lze ještě sehnat jako nové, jiné však hlásí vyprodáno. S nedávným nástupem iPhonu 16e Apple již nenabízí telefon s úhlopříčkou menší než 6,1 palce.

Mezi uživateli iPhonů i Androidu existuje hlasitá skupina, která by uvítala návrat kompaktního telefonu. Tato skupina je však velmi malá, což potvrdily již prodeje posledních dvou verzí iPhone mini. Není proto překvapením, že displeje iPhonů zůstanou v budoucnu stejné, případně se budou pouze zvětšovat. Zmenšování displejů u smartphonů rozhodně není na pořadu dne.

Používáte ještě malý iPhone? Budete se jej snažit používat co nejdéle, nebo jste srozumění s tím, že budete muset přejít na iPhone větších rozměrů?