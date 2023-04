Zájem o použité mobily roste. Proč chtít a proč naopak nechtít repasovaný telefon

Pokud jsme s v průběhu covidových let a války na Ukrajině něco naučili, je to šetření finančních prostředků. Jenže, uživatelé si navykli na určitý standard, z něhož chtějí slevit jen částečně. Nepotřebují sice úplně nejnovější modely, současně jsou ale oproti minulosti mnohem ochotnější ke koupi repasovaného telefonu. Podle agentury Counterpoint vloni meziročně vzrostl objem prodaných repasovaných telefonů zdánlivě „jen“ o pět procent, u nových telefonů však prodeje poklesly o 12 %.

Nejvíce se pod růst podepsala Indie a Latinská Amerika (nárust o 19, resp. 18 procent), největší pokles paradoxně zaznamenala Čína. Trh s repasovanými telefony zde za rok poklesl o 17 procent. I díky tomu je globální nárust celého segmentu jen pětiprocentní. První pozici i v loňském roce uhájili iPhony, a to s meziročním nárustem 16 %. Jiný slovy, téměř každý druhý prodaný repasovaný telefon je iPhone, každý čtvrtý je Samsung. Zbytek značek je natolik rozdrobený, že vlastně ani nestojí za řeč. Pomalý vzestup pak hlásí repasované 5G telefony, které už činí 13 procent, že všech modelů dodaných na trh.



Apple v loňském roce posílil své pozice na trhu s repasovanými telefony. Každý druhý prodaný model je iPhone, každý čtvrtý Samsung. Zbytek značek si drží maximálně 3 procenta, nebo ještě méně (Zdroj: Counterpoint)

Daleko větší část uživatelské spektra se při vybírání telefonů začíná soustředit i na repasované modely. A zatímco dříve to mohlo být kvůli výrobním omezením a nedostupnosti aktuálních modelů, aktuálně je to spíše otázka pořizovací ceny. Nárust je tak patrný zejména na vyspělých trzích, kde jsou uživatelé více citliví na cenu, ale také na rozvojových trzích - zvláště při přechodu z hloupých telefonů na smartphony.

Co je to repasovaný telefon? Jedná se o plně funkční telefon, který je použitý, popř. opravený z nových či použitých komponent tak, aby fungoval skoro jako nový telefon. V některých případech může dojít k výměně vnějších krytů, aby telefon vypadal „jako nový“, popř. je mu vyměněna baterie, která už po letech nemusí mít dostatečnou zbývající kapacitu (typicky pod 80 %). Většinou však v telefonu zůstává původní baterie, která má přes 85 % původní kapacity. I u repasovaných telefonů je však třeba počítat s tím, že na displeji může být vidět nějaký ten škrábanec a na krytech větší či menší šrámy.

Většina prodejů jde na vrub samostatným firmám či prodejců elektroniky, většina OEM zatím bojuje s výkupem a prodejem repasovaných telefonů, popř. k tomu využívá partnerské firmy. Vývoz použitých telefonů na repasi z USA a Evropy do dalších zemí už prakticky neexistuje, aby firmy mohly uspokojit poptávku na lokálních trzích.

Repasované mobily mají klady i zápory

Jednoznačným kritériem pro výběr repasovaného telefonu je nižší prodejní cena. Ta může být oproti novému telefonu nižší třeba jen o tisícovku, ale to se bavíme o zařízení nejvyšší kvality (A či A+), v případě horších stavů (B nebo C) může být finanční úspora daleko vyšší. Existují však i profesionální repasované telefony přímo od výrobců, u nichž se mění baterie a vnější kryty, takže rozdíl oproti originálně zabalenému novému telefonu z továrny prakticky nepoznáte.



Poměr mezi prodeji novými a repasovanými telefony v letech 2019 až 2022 (Zdroj: Counterpoint)

U repasovaného telefonu máte jistotu, že došlo k vymazání dat a vyvázání ze všech účtů, které by mohly znemožnit nastavení telefonu novým majitelem. To největší problém zejména u bazarových iPhonů, pokud jej původní majitel kompletně neresetoval a nevyvázal ze svého Apple ID.

Všechny repasované telefony podléhají intenzivnímu testování, např. displeje, baterie, voděodolnosti, apod. Prodeje určitě nechce telefon dostat brzy zpátky, proto je vše zkontrolováno, a v některých případech dostanete na repasovaný model i smluvní záruku po stanovenou dobu (typicky půl roku až 24 měsíců). A to i v době, kdy bazarovým telefonům záruka dávno vypršela.

Je tu ale i druhá strana mince. I ty nejvyšší kategorie repasovaných telefonů mohou mít drobné oděrky a mikroškrábance. Většinu z nich sice můžete zakrýt zadním krytem (zejména u kategorií B a C), jenže drobné rýhy na displeji si všimnete. Pokud jste na telefon „hákliví“, a naštve vás každý drobný škrábanec, který se na telefonu objeví, i když se k němu chováte jako v bavlnce, repas pro vás rozhodně není.



Přístupů k repasi je hned několik. U zařízení s rozbitým displejem se může vyměnit displej a telefon znovu poslat do světa. A nebo se ze zbytku telefonu vezmou komponenty, a ty se použijí u jiných zařízení vyžadující servis

Na nejnovější generaci telefonu si počkáte. Jednoduše to chce čas, než se prodejcům dostanou do rukou telefony, které by mohli repasovat. Repasovaný nový model však bude mít cenu hodně podobnou jako jeho běžně dostupná krabicová verze, a tak se vyplatí pořizovat spíše starší modely, u nichž je cena daleko příznivější. Navíc, svou roli může hrát i dlouholetá podpora Applu. I když si pořídíte dva roky starý repasovaný iPhone, máte jistotu, že jej čeká ještě několikaletá softwarová podpora. A to u Androidů paušálně rozhodně neplatí.

Pořídili jste si někdy repasovaný telefon? Byli jste s nákupem spokojeni, nebo svého rozhodnutí zpětně litujete? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Counterpointresearch, likewizerepair