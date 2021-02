Zajímavá spekulace. Příští hodinky od Samsungu prý dostanou Google Wear OS

Svět chytrých hodinek možná nebude už nikdy jako dříve. Samsung zřejmě brzy u svých nových modelů přejde na operační systém Wear OS, což by mohlo celý segment posunout dost kupředu. Jihokorejci, až na první model hodinek, dávali přednost svému vlastnímu operačnímu systému Tizen, který přinesl daleko komplexnější možnosti využití chytrých hodinek včetně výrazných možností personalizace, než víceméně „minimalistická“ platforma Wear OS. Jenže to vypadá, že nastal čas na změnu...

Podle oznámení leakera Ice Universe na Twitteru to vypadá, že by připravované duo chytrých hodinek s označením SM-R86x a SM-R87x mělo skutečně běžet na Wear OS! A to byla v portfoliu chytrých hodinek od Samsungu obrovská změna. Přechod na operační systém od Googlu by dával smysl, protože prakticky každý rok vidíme snahy o ještě užší spolupráci Samsungu a Googlu. Případný přechod na Wear OS by měl minimálně dvě zásadní výhody.

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

Pro české uživatele by měly být hlavním přínosem platby Google Pay prostřednictvím hodinek. Samsung Pay v Česku i po letech není stále k dispozici, takže musíte postupovat neoficiálně, nebo na platby hodinkami řady Galaxy úplně zapomenout. Wear OS pod záštitou Googlu má daleko větší vývojářskou podporu, takže, pokud by Samsung vstoupil do tohoto segmentu, o známé aplikace na hodinkách by rozhodně nebyla nouze. A profitoval by z toho i Googlu, jemuž v segmentu hodinek chybí velký stabilní partner, což by Samsung splňoval dosytosti. Současně totiž tato platforma spíše paběrkuje.

Jenže, zatímco u smartphonů dává Google výrobcům možnost si Android výrazně upravit, toto pravidlo u Wear OS neplatí. Všechny modely hodinek s tímto systémem tak „uvnitř“ vypadají úplně stejně, prakticky jedinou možností personalizace je jiný ciferník. Je však možné, že si Samsung u Googlu nechá posvětit určité speciální podmínky, který by mu mohly umožnit na Wear OS přidat i svou vlastní nadstavbu One UI, na kterou jsou uživatelé dřívějších modelů chytrých hodinek řady Galaxy dlouhodobě navyklí.

Toto jsou hodinky Galaxy Watch3 od Samsungu:

Zatím je to jen spekulace, ovšem existuje slušná pravděpodobnost, že nástupce hodinek Galaxy Watch3 nepoběží na Tizenu, ale na Wear OS. Je to podle vás krok správným směrem nebo změna, která postrádá smysl?

