Zajímavý koncept. 5G sítě v budoucnu poslouží i k nabíjení IoT zařízení

Segment IoT zařízení se zřejmě dočkal velkého technologického průlomu. Vědci z institutu Georgia Tech pod vedením profesora Manose Tentzerise vytvořili v laboratorních podmínkách řešení, které umožní napájet nositelnosti či zařízení segmentu IoT vzduchem, a to za pomocí milimetrových vln 5G sítí. V ideálním případě tak tato zařízení nebudou mít vůbec žádné integrované baterie, přesto budou plnohodnotně fungovat a komunikovat s okolím.

Výsledkem několikaletého vývoje je 3D tištěná „rectenna“, tj. všesměrová anténa, která umí konvertovat elektromagnetické záření 5G sítí na stejnosměrný elektrický proud. Tým z Georgia Tech do návrhu antény přidal tzv. Rothmanovy čočky, které se dnes používají u radarových systémů. Nová „rectenna“ oproti stávajícím řešením dokáže z okolí vytěžit až 21× více energie, než současné systémy. Anténu tak bylo možné teoreticky přilepit třeba na dron, který by mohl ze vzduchu pro svůj pohon přijímat energii z 5G stanic po celém městě. To je však zatím daleká budoucnost...

Představení řešení pro dobíjení IoT zařízení prostřednictvím 5G sítí:

V laboratorních podmínkách dokázala anténa naakumulovat jen 6 µW energie, a to ve vzdálenosti 180 metrů od 5G stanice. Jistě není to mnoho, drobným senzorům a snímačům to ale zatím bude stačit. Vývojáře však čeká ještě dlouhá cesta, spolupracují s americkými operátory, s nimiž chtějí postupně „nabíjení přes 5G“ standardizovat a postupně vylepšovat. A kdo ví, možná že za několik desítek let smartphony budoucnosti skutečně nebudou potřebovat baterii, ale vystačí si jen s napájením přes všudypřítomnou celosvětovou síť 5G.

Zdroj Nature via Popularmechanics