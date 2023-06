Zákaz, který se bude těžko vymáhat. První město v Evropě zakázalo mladším dětem používání smartphonů

Rodičům ve mětečku Greystones, které se nachází v Irsku, se podařilo nemyslitelné. Společnými silami se postavili za prosazení zákazu používání teleefonů dětí do té doby, než se dostanou na druhý stupeň základní školy. To v praxi znamená, že by děti neměli používat smartphony, než jim bude 12 nebo 13 let. Zákaz je sice „dobrovolný“, pokud však rodiče používání telefonů svým mladším dětem skutečně zakážou, budou mít alespoň nějakou „oporu“.

Zákaz používání smartphonů vznikl pod patronátem tamní asociace rodičů, která zahrnuje osm základních škol, které navštěvují děti ve věku 4 až 12 let. Pokud se rodiče shodnou na tom, že bude zákaz platit i pro jejich děti, bude platit i na místech mimo povinnou školní docházku. Školy v Irsku ostatně už dříve omezily či zcela zakázaly používání smartphonů, jenže děti k nim měly přístup hned, jakmile opustili školu. To se teď mění, a Irsko se chce stát průkopnickým státem, který se nebojí omezit nadužívání telefonů dětmi. Rodiče totiž chtějí dětem co nejvíce „prodloužit dětství“.



Irské město Greystones je první, které zákazalo používání telefonů dětmi na nížším stupni základní školy.

Podle místních byla situace natolik vážná, že muselo dojít k zákazu. Někteří rodiče s ním sice nesouhlasí, a telefony dětem i nadále nechávají, podle ředitelky jedné z místních škol se však našla celá řada rodičů, kteří chtějí zákaz dodržovat, takže to ve finále smysl mít bude. Zda se zákaz smartphonů pro mladší děti rozšíří i do dalších měst v Irsku či dokonce do jiných zemí Evropy, zatím není úplně jasné.

Displej jako strašák moderní doby

Mítní vycházejí ze studií, které několik let po sobě potvrzují, že děti, které tráví před displejem (telefonu, tabletu nebo třeba počítače) více, než dvě hodiny denně, mají nižší výsledky ve srovnávacích a jazykových testech. Podle studie z roku 2019 zase děti předškolního věku používáním smartphonů zpomalují přirozený vývoj mozku.

Ostatně, aktivity irského města nejsou ničím neobvyklým, jedna indická vesnice koncem loňského roku dokonce zakázala používání telefonů mladším 18 let, a pod hrozbou finančního postihu. Jiná vesnice v Indii zase zavedla čas „digitálního detoxu“ mezi sedmou večerní a půl deváté ráno. Zatím jsou však snahy o omezování přístupu dětem k telefonům spíše jako kapky v moři. Chybí společný postup na lokální i globální úrovni, v současné době se tak zatím jedná jen o několik izolovaných případů, u nichž se čeká na to, jakou budou mít úspěšnost.

