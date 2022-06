Zákaz potratů nutí ženy mazat aplikace pro sledování svého cyklu. Facebook to řeší mazáním účtů a příspěvků

Spojenými státy nyní hýbe nové rozhodnutí soudu, které zde zrušilo ústavní právo žen na potrat, které platilo téměř padesát let. Zrušení sice není plošné a nově bude rozhodnutí ležet v rukou každého ze států USA, už nyní ale některé státy návrh na zrušení podpořily a potraty se zde stanou nelegálními. To má také nečekaný přímý vliv na moderní technologie.



Některé ženy v USA ze svých zařízení mažou aplikace pro sledování menstruačního cyklu. Horší je to u těch předinstalovaných od Applu.

Mezi prvními už zareagovala společnost Meta. Jak upozornil server Vice Motherboard, firma začala na Facebooku a Instagramu odstraňovat příspěvky uživatelů, které radí jak se snadno dostat k potratovým pilulkám s tím, že je to porušení jejich podmínek týkajících se léčiv. Některým uživatelům, kteří mluvili o tom, že zašlou pilulky někomu poštou, byly dokonce zrušeny i jejich účty. A pak že provozovatelé sociální sítí neprovádějí zevrubný monitoring...

Hromadné mazání aplikací

Tím ale důsledky nekončí. Deník The Guardian přišel také s reportáží o tom, že po tomto soudním rozhodnutí, spousta amerických žen, začala ze svých chytrých telefonů mazat aplikace pro sledování periody. Důvodem byl prý strach, aby data v nich nebyla v budoucnosti použita proti nim, a nebyly za to nějakým způsobem trestány či dokonce stíhány.

Komu přijde toto jednání přehnané, mohl by být překvapen. Ve skutečnosti je dle vyjádření texaské kriminální obhájkyně Sary Spectorové pro The Guardian více než na místě. Ve státech, které potrat začnou považovat za nelegální, by totiž státní zástupci v některých případech při řešení trestního oznámení mohli mít právo na to, si od provozovatelů těchto aplikací explicitní data vyžádat.

Situace tedy překvapivě eskaluje a má vliv i do odvětví, které pravděpodobně ani soudy, které nové rozhodnutí vynesly, nepředpokládaly. Bude zajímavé sledovat, jak se s tímto novým zákonem dnešní moderní služby vypořádají a zejména, jak na to vše budou reagovat místní obyvatelé. V každém případě se opět ukazuje, že běžně používané služby, a zvláště ty „bezplatné“, rozhodně nejsou zárukou naprostého soukromí. Uživatelská data je to, oč tu běží, a tentokrát je to USA doslova hazard na samé hraně zákona...

