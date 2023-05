Zákazníci mBank s kartou Visa už mohou také platit bezkontaktně pomocí chytrých náramků Xiaomi

Zatímco bezkontaktní platby mobilem pomocí NFC jsou v Česku poměrně jednotné – naprostá většina zákazníků používá buď Apple Pay, nebo Google Pay –, u chytrých náramků či hodinek jsou platební služby mnohem roztříštěnější a výrobci se musí „ad hoc“ domluvit s jednotlivými bankami a také karetními společnostmi vydávajícími platební kartu k účtu.



Xiaomi Smart Band 7 NFC už se prodává i v Česku. Ale pouze s černým řemínkem

A tak zde neplatí univerzální, že se všemi bankami a kartami lze zaplatit pomocí chytrého náramku, i když je třeba tento vybaven NFC pro bezkontaktní platby. Co nejuniverzálnější se v tomto směru snaží být mBank, které byla už v listopadu 2021 jednou z prvních bank v Česku, která ve spolupráci se společností Mastercard umožnila klientům využívat službu Xiaomi Pay, tehdy na náramku Xiaomi Mi Band 6 NFC.

Nově banka spouští podporu také pro platební karty vydané společností Visa. Službu Xiaomi Pay lze aktuálně využívat s náramkem Xiaomi Smart Band 7 NFC, který se k tomuto účelu nedávno začal prodávat na českém trhu, ačkoli jde už prakticky o rok starý model. Stojí 1500 Kč, což je o dvě stovky víc než jinak shodně vybavená verze náramku bez NFC.

Mobilními zařízeními platí častěji muži

„Nositelnou elektroniku lidé využívají k platbám čím dál více. Když se podíváme na naše klienty, v Česku jejich počet za rok narostl o 48,5 procenta, přičemž s nimi celkově utratili 1,4 miliardy korun,“ popisuje Michal Staněk, produktový manažer platebních karet mBank. Kromě Xiaomi Pay mohou klienti mBank využívat i platební služby Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay.



Placení náramky Xiaomi se službou Xiaomi Pay umožňuje mBank pro klienty s kartou Mastercard a nově i Visa

Počet klientů mBank, kteří provádějí transakce prostřednictvím nositelných zařízení, se během roku 2021 zvýšil o 50 %. Podíl těch, kteří platí pomocí mobilního telefonu, vzrostl o 25 % a množství klientů platících pouze klasickou plastovou kartou se dokonce o 9 % snížilo, uvedla banka v tiskové zprávě.

„Nejvyšší podíl klientů mBank, kteří k platbám využívají nositelná zařízení, je ve věkové kategorii 27 až 36 let s bydlištěm v Praze, kde se toto číslo blíží 7 %. Celkově ve využívání tohoto typu plateb převažují muži nad ženami, a to v poměru 60:40. Zajímavostí je, že ve skupině 19 až 26 let je poměr mužů a žen téměř vyrovnaný, s přibývajícím věkem se ale výrazně mění ve prospěch mužů. Ve věkové kategorii 57 až 66 let je to již 67:33,“ upřesnil Staněk.