Zákazníky rozčiluje nové rozhraní aplikace Fotky z iOS 18. Její hodnocení spadlo na tři hvězdičky

Když Apple oznámil významný redesign aplikace Fotky v iOS 18, pravděpodobně očekával nadšené reakce uživatelů. Jenže realita je jiná – aplikace narazila na vlnu kritiky a její hodnocení v App Store spadlo na tři hvězdičky z pěti. Mnoho uživatelů si na nový vzhled a funkce aplikace nejen nezvyklo, ale přímo je odmítá. Co se tedy změnilo a proč se to lidem nelíbí?

Hlavním důvodem nespokojenosti je kompletně přepracované uživatelské rozhraní. Místo přehledných záložek pro knihovnu, alba a vyhledávání nyní aplikace nabízí vše na jediné obrazovce, kde se uživatel musí složitě proklikávat různými sekcemi. „Je to naprostá noční můra. Pokud si fotky jen trochu organizujete do složek nebo alb, neexistuje jednoduchý způsob, jak se vrátit zpět na hlavní obrazovku,“ stěžuje si jeden z uživatelů.

Příliš mnoho funkcí a vizuálních změn

Největším problémem nové verze je přemíra funkcí a vizuálních změn, které mnozí uživatelé považují za zbytečné. Při otevření aplikace už není vidět tradiční přehled všech fotografií, ale uživatele vítají sekce jako „Z poslední doby“, „Vzpomínky“, „Výlety“ nebo „Návrhy na tapety“.

I když Apple umožňuje tyto kategorie upravit, změnit jejich pořadí a některé z nich vypnout (konkrétně je to možné po stisku tlačítka Přizpůsobit a upravit uspořádání na konci stránky), i po těchto úpravách stále trvá déle se dostat ke klasické galerii.



Přizpůsobit a upravit uspořádání

K tomu, aby se uživatel dostal ke svým fotografiím, je totiž nutné provést další gesto přejetím prstem. „To přidává úplně zbytečný krok k něčemu, co bylo dříve jednoduché a intuitivní,“ poznamenává technický redaktor Sebastian Pier v kritickém článku na webu Phone Arena.

Další chyby a problémy

Kromě kontroverzního redesignu si uživatelé stěžují také na výskyt chyb. Někteří hlásí, že aplikace zamrzá při editaci fotografií, jiní zase narazili na problémy při úpravě videí, zejména když se pokoušeli přidat text. Nutno dodat, že problém se zamrzáním není nový, ale trvá už několik měsíců a Apple ho dosud neopravil.

Jeden dlouholetý uživatel Apple napsal: „Pořád restartuji telefon a stejně mi to nefunguje správně. Když si koupím iPhone za desítky tisíc, očekávám, že jeho základní aplikace budou fungovat bezchybně.“ „Aplikace je v poslední době stále více nestabilní. Místo řešení problémů musím používat aplikace třetích stran,“ píše další nespokojený zákazník.



Rozhraní aplikace Fotky rozčiluje uživatele

Problémy se týkají i přehrávání videí. Část uživatelů si stěžuje na nové rozhraní pro posouvání ve videu, které nahradilo dřívější systém s náhledy jednotlivých snímků. Apple na kritiku zareagoval a v prosincové aktualizaci iOS 18.2 některé kontroverzní změny upravil, například odstranil bílé okraje při přehrávání.

Dalším často zmiňovaným problémem je nefunkční rozpoznávání lidí na fotografiích. Po aktualizaci na iOS 18 někteří uživatelé hlásí, že jejich galerie přestala správně identifikovat tváře nebo že dřívější označení lidí zmizelo. Rovněž widgety, které mají zobrazovat oblíbené nebo nedávné fotografie, se podle uživatelů zasekly na několika málo obrázcích a neaktualizují se.

Udělá s tím Apple něco?

Redesign aplikace Fotky je největší změnou v historii této aplikace. Novinky mají usnadnit hledání a prohlížení fotografií, nicméně realita je taková, že mnozí uživatelé považují nové rozhraní za nepřehledné a matoucí.

„Pokaždé když Apple udělá větší změnu v iOS, ji nejdřív všichni nenávidíme, ale pak pomalu přijdeme na to, že je to lepší. Nicméně u aplikace Fotky to prostě nevidím,“ shrnul situaci jeden z uživatelů na sociální síti X (dříve Twitter). „Multitasking v aplikaci Fotky je nyní nemožný,“ stěžuje si další uživatel. „Dřív jsem mohl rychle přepínat mezi hledáním a knihovnou, teď je to hrozně kostrbaté.“

Apple zatím na kritiku přímo nereagoval. Zkušenosti ukazují, že firma někdy chyby uznává – například když v roce 2021 vrátila uživatelům původní rozložení Safari poté, co nový design neuspěl. Otázkou je, zda se podobného kroku dočkají i Fotky, nebo jestli si uživatelé budou muset zvyknout na nové rozhraní.

Apple se zřejmě snažil přinést modernější a chytřejší způsob práce s fotografiemi, ale výsledek je spíše odstrašující. Místo plynulé a intuitivní aplikace dostali zákazníci změť funkcí, které mnohým spíš překážejí, než aby jim pomáhaly. Pokud Apple nevyslyší zpětnou vazbu, je možné, že někteří uživatelé začnou hledat alternativní aplikace na správu fotografií – což by pro firmu, která se pyšní dokonalým ekosystémem, nebyla dobrá zpráva.

Zdroje: Phone Arena, App Store