Zákazy mobilů na školách nejspíš nic nevyřeší. Učitelé očekávají, že je ve velkém nahradí chytré hodinky

Zákazy mobilních telefonů na školách se řeší už několik let, zdá se však, že právě v letošním roce došlo na jejich výraznější omezení. Hlavními argumenty je zejména nepozornost dětí pří výuce, které telefon rozptyluje. Některé státy tak přijímají globální opatření pro omezení telefonů, v Česku je možné omezení telefonů zanést přímo do školních řádů jednotlivých vzdělávacích institucí. Učitelé se však obávají, že v lednu příštího roku začnou řešit nový problém.



Používání chytrých telefonů ve školách je jen jedna část širšího problémů. Učitelé očekávají, že v lednu bude mít spousta žáků na zápěstí chytré či polochytré hodinky, které by děti mohly rozptylovat ještě více

Tam, kde jsou telefony blokovány zákony nebo školním řádem, učitelé v lednu očekávají masivní nárust používání nositelností. Ty by se totiž mohly ve velké míře objevit pod stromečkem, takže v lednu děti nebudou rozptylovat telefony, ale nové chytré hodinky. Každý druhý učitel věří, že se právě chytré hodinky mohou stát adekvátní náhradou telefonu, takže mohou děti rozptylovat podobně. Zejména díky psaní zpráv, hraní her, zobrazení notifikací a nebo proto, že se do hodinek dá schovat tahák.

Hodinky pro posílání zpráv a taháky

Celý problém má hned několik úrovní pohledu. Děti si mohou chytré hodinky přát jako skutečnou náhradu telefonu ve vyučování, která na první pohled nemusí vypadat až tak rušivě. Rodiče mohou nabýt dojmu, že chytré hodinky jim mohou posloužit podobně jako smartphony. Některé modely podporují i datovou konektivitu a vložíte do nich i SIM kartu, takže si s nimi děti zavolají, popř. mohou být díky sdílení polohy pod kontrolou. A pak je tu pohled učitelů, kteří při výuce potřebují, aby se děti soustředili. V případě hodinek by tak děti jen přesunuli pozornost na jiné zařízení, a stávající problém by se tím nijak nevyřešil.



Dětské hodinky nemusí být výkvět mobilní techniky. Mohou mít základní funkce, pomalé uživatelské rozhraní, ale rozptýlit dokáží stejně jako mnohem dražší modely

Třeba proto, že hodinky jsou na zápěstí blíže, než telefon v kapse. I v případě uzamykání telefonů do skříněk nebo pouzder bývají žáci v jejich relativní blízkosti, což Bluetooth při komunikaci mezi telefonem a hodinkami bohatě stačí. Veškerá aktivita na hodinkách by, v případě, že nebudou mít vlastní datovou konektivitu, také probíhala prostřednictvím telefonu, což je něco, na co zákony (a možná ani školní řády) dosud nemyslely.

Děti navíc nebudou potřebovat „dospělácké“ hodinky, mnohdy si vystačí se základními dětskými modely, které umožňují volání a mají omezenou sadu funkcí. Rodičům se mohou zamlouvat i pořizovací ceny těchto hodinek, které startují na pětistovce. Zákazy telefonů na školách by tak v konečném důsledku mohly zvýšit prodeje nositelností, a je s podivem, že na to nikdo dříve nepomyslel.

Via Study