Žaloba viní Apple, že kvůli Apple Music zdražily další streamovací služby. EU dává Applu půl roku na otevření iOS

Na Apple se to valí ze všech stran. Hej Siri, hrej fér! – to je ústřední motiv hromadné žaloby proti Applu. Stojí za ní advokátní skupina Euroconsumers, jedna největších v EU. Ta v rámci hromadné žaloby zahrnující Belgii, Itálii, Španělsko a Portugalsko žaluje Apple za to, že na App Storu konkurenčním streamovacím aplikacím účtoval 30 % poplatky z předplatných a nákupů. Každý z uživatelů iOS tak musel v průměru platit o 3 eura více, aby se tyto finanční ztráty pokryly.



Apple podle žaloby dlouhodobě zneužíval sílu Apple Music. 30 % navíc za nákupy na App Storu přešlo podle žaloby na samotné předplatitele alternativních streamovacích služeb. A tuto částku teď právnická firma vymáhá zpět

Apple podle žaloby „neoprávněně“ přišel na 259 milionů eur, což je suma, kterou museli evropští uživatelé přeplácet, aby mohli využívat streamovací služby mimo Apple Music. Celkově se týkalo více než 500 tisíc uživatelů ve čtyřech evropských zemích. Žaloba uvádí, že Apple Music nemusí platit žádný 30% servisní poplatek. Alternativní služby sice ceny zvyšovat nemusely, pokud by tak ale neučinily, šly by poplatky z jejich vlastní kapsy, a to je právě rozdíl oproti Apple Music. Apple sice nedávno snížil poplatky na 15 % pro nová předplatná o délce minimálně jednoho roku, i přesto však situace, i díky existenci Apple Music, není ideální.

Hej Siri, hraj fér:

Žaloba zahrnuje tyto mobilní streamovací služby, které byly chováním Applu ovlivněny: Spotify, Deezer, YouTube Music, SoundCloud, Amazon Music, Tidal a Qobuz.

EU dala Applu půl roku

Na jedné straně žaloba, na straně druhé nespokojenost ze strany EU. Ta dala Applu jasně najevo, že se musí přizpůsobit novým pravidlům a otevřít operační systém iOS a některé jeho služby, nebo bude čelit výrazným pokutám. Oznámení ze strany EU sice nezmiňuje formální vyšetřování, Apple však zcela jasně dostal půl roku na to, aby „začal spolupracovat“.

„Dnes je to poprvé, co používáme specifikace v rámci DMA k tomu, abychom Apple nasměrovali k účinnému dodržování jeho závazků v oblasti interoperability,“ uvedla v prohlášení šéfka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager. "V tomto hraje důležitou roli efektivní interoperabilita, například s chytrými telefony a jejich operačními systémy."



EU dává Applu půl roku na to, aby otevřel systém iOS

Jedním z cílů pravidel DMA je zajistit, aby měli vývojáři přístup ke klíčovým funkcím zařízení od Applu, např. k hlasové asistence Siri nebo k NFC čipu pro mobilní platby. Applu při nesplnění podmínek hrozí pokuta až do výše 10 procent globálních ročních prodejů. Navíc už čelí paralelnímu vyšetřování App Storu a nových podmínek pro vývojáře, kterými se firma prakticky vysmívá EU. A i v této oblasti hrozí Applu obdobná pokuta.

Apple reagoval s tím, že už vytvořil řešení pro interoperabilitu operačních systémů v iPhonu a iPadu, a že současně chrání bezpečnost uživatelů. Podkopáváním těchto zabudovaných ochran v jeho mobilních systémech by podle jeho názoru v průběhu času ohrozilo evropské spotřebitele. To vyjádření však nic nemění na tom, že Applu tikají hodinky. Na otevření iOS má šest měsíců...

