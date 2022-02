Žalovali Apple kvůli zavádějící voděodolnosti iPhonů. Sami ale žádný nedokázali utopit

Na trhu dnes existuje mnoho voděodolných smartphonů, které se chlubí některou z certifikací odolnosti. Nejčastěji můžeme vidět krytí IP67 nebo IP68, které nabízí odolnost vůči prachu a vodě ve hloubce po dobu, kterou deklaruje výrobce. Co ale stále mnozí neví, tak to, že je telefon pro určitý stupeň odolnosti certifikován, neznamená, že bude sloužit jako argument pro uznání záruky v případě reklamace.

Naopak prakticky všichni výrobci vždy deklarují, že na poškození tekutinou se záruka nevztahuje. To platí i v případě Applu, který záruku rovněž neuznává, přestože se jeho telefony chlubí špičkovou úrovní voděodolnosti, a to až pro ponoření do hloubky 6 m po dobu 30 minut.

Jak zacházet s vodotěsným mobilem?

To se některým zákazníkům nelíbilo a podali před nějakou dobou na Apple žalobu v souvislosti s tím, že Apple tímto klame zákazníky a reklamami na voděodolnost je může uvést v omyl v tom, co telefony ve skutečnosti vydrží. Ač to tak může někomu opravdu tak připadat, ve skutečnosti se tímto výrobci jen chrání, jelikož někdy může stačit jen menší poškození v těsnění telefonu a katastrofa je na světě.

Přestože se celým případem zabýval soud, nyní v okresní soudce v Manhattanu žalobu smetl ze stolu. Paradoxem celého případu totiž bylo, že žádný z žalobců nebyl schopen poskytnout zařízení, které by bylo poškozeno kapalinou za podmínek v rámci kterých je odolnost deklarována. Rovněž nebyl nalezen ani žádný důkaz o tom, že by Apple voděodolnost jeho telefonů zveličoval.

Soudní případ tímto končí ve prospěch Applu, ale vyvolává zajímavou myšlenku k diskuzi. Co si o tom myslíte vy?

Zdroj: Reuters