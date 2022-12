Žalují Apple za to, že je „sledují“ AirTagy bývalých partnerů. Ochranné mechanismy nefungují tak, jak by měly

Apple v USA zažalovaly dvě ženy, které americkou firmu obviňují z toho, že nijak neomezuje možný stalking využitím lokátorů AirTag. Ty přitom firma v dubnu loňského roku uvedla na trh s podtitulem „stalker proof“. Součástí žaloby je vyrovnání škod neznámé výše všem uživatelům Androidů a iPhonů v USA, které mohly být způsobeny rizikem vzdáleného sledování pomocí AirTagu.

Podle žaloby jsou všechny dosavadní ochranné prostředky ze strany Applu neúčinné, protože AirTagy jsou i nadále často využívány k nekalým činnostem. Ženy si u soudu stěžují, že vágní hláška o tom, že je následuje neznámý AirTag, nezlepšuje jejich pocit bezpečí ani soukromí. Právě tu Apple přidal letos v únoru do softwaru, aby o potenciálně sledování uživatelé měli představu o tom, že s nimi „cestuje“ neznámý AirTag. Jenže problém, jako takový, to neřeší.

V případě první ženy byl AirTag umístěn poblíž kola auta, aby její ex-partner zjistil, kam přesně se přestěhovala. Ve druhém případě byl AirTag uschován do batohu dítěte, a exmanžel díky tomu věděl, kde se dítě (spolu s matkou) přesně nachází.

Žaloba má šanci na úspěch

Lokátorům AirTag je dlouhodobě vytýkáno, že jsou součástí nelegální či dokonce trestné činnosti. Už dříve se hovořilo o tom, že se jedná o vyhledávaný nástroj stalkerů, tedy osob, které cíleně sledují své blízké, veřejně známé osoby nebo bývalé partnery. Podle některých zpráv dokonce díky přesné lokalizaci pomocí AirTagu došlo letos v USA k několika vraždám, takže toto obvinění určitě nelze brát na lehkou váhu.

Na druhou stranu, není to jen o AirTagu. Lokátory dnes používá spousta výrobců, nejen Apple. Mezi Androidy má největší uživatelskou základu Samsung, který na trhu nabízí produkty řady SmartTag. Jihokorejci už vloni v dubnu, v souvislosti s možným sledováním, přidali do aplikace SmartThing možnost vyhledání lokátorů, které vás „následují“. Jenže, zatímco Apple dokáže neznámé lokátory vyhledat automaticky, u Samsungu to funguje pouze ručně.

Žaloba však ukazuje na celosvětový problém. Lokátory jsou skvělým způsobem, jak najít své ztracené věci. Vyhledání věcí, které „nejsou vaše“, nebo osob, bez jejich vědomí, už zase tolik lákavě nevypadá. Apple tak bude muset prokázat, že pro ochranu osob udělal maximum možného, jinak se nedoplatí...

AirTagy jsou zneužívány např. při krádežích aut:

Zdroj: Reuters