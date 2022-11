Zaměstnanci Foxconnu přeskakují plot továrny. Výroba iPhonů pro předvánoční trh je v ohrožení

Čína je známá svou nulovou tolerancí proti koronaviru, a protože se objevilo několik případů nemoci v největší továrně Foxconnu v čínském Čeng-čou, došlo ke kompletnímu uzavření pozemků továrny. Nikdo nesmí tam, ani ven. A to přesto, že úřady nezveřejnily, kolik nakažených se v areálu továrny nachází. Foxconn uvádí, že bylo nemocí zasaženo malé procento personálu, podle spekulací na internetu má být nakaženo až 20 tisíc zaměstnanců. To však firma odmítá.

Minulý ten však ve statistikách nakažených města Čeng-čou svítilo číslo 167, a to se bavíme o 10 milionové metropoli, která byla záhy na to částečně uzavřena. Foxconn vyrábí zejména iPhony, a tak je možné, že hromadný úprk zaměstnanců může ovlivnit výrobu, resp. dostupnost, těchto telefonů.



Úprk zaměstnanců Foxconnu z pozemků továrny přes plot s ostnatým drátem

Foxconn sice navenek tvrdí, že zaměstnance v uzavřené továrně nedrží, ovšem navenek se dostalo několik videí, na kterých je vidět zaměstnance přeskakující plastový a kovový plot, a jejich následný úprk domů. Někteří mají kufry, jiní své osobní věci nechali v továrně a neví, co se bude dít, až si je budou chtít vyzvednout. Mnoho z nich dokonce muselo ještě po přelezení plotu prorazit policejní uzávěru okolo samotné továrny.

Jelikož jsou potenciálně infekční, pro mnohé to znamená až stokilometrovou cestu pěšky domů. Najdou se však i tací, kteří podají pomocnou ruku. Někteří vozí zaměstnance v autech, či dokonce na korbě nákladních vozů. Podle vyjádření zaměstnanců, kteří z uzavřené továrny unikli, byl uvnitř nedostatek zdravotní péče i jídla. Někteří „uprchlíci“ byli odhaleni na dálnicích, kde stopovali. Po odhalení probíhá jejich hromadná „desinfekce“ přímo u krajnice.

Nákaza však musela v továrně být již dříve, protože od poloviny října byly uzavřeny jídelny pro hromadné stravování s tím, že si musí každý se zaměstnanců sníst jídlo ve svém pokoji v ubytovně. Už ode dneška by mělo být stravování v areálu obnoveno, ale Foxconn současně slibuje lepší zdravotní péči a bezplatný převoz pro nakažené, a navrch umožňuje odjet z areálu evakuačními autobusy do center pro povinnou karanténu. Na druhou stranu ale přidává bonusy za to, že zaměstnanci v továrně zůstanou. A to až 14 dolarů denně, což dělá 345 korun.

Není divu, právě totiž probíhá výroba iPhonů, které budou chtít uspokojit zvýšen zájem v období před vánočními svátky. Pokud se bude krize v největší továrně Foxconnu prohlubovat, může to znamenat, že před Vánoci nebudou iPhony k dostání. Minimálně se to může týkat některých specifických konfiguraci vybraných modelů či různých barevných a paměťových variant. Podle agentury Reuters může výroba v továrně jen za listopad poklesnout až o 30 procent.

Zdroj: CNBC, BBC, StephenMcDonell