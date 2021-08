Zaplatili jsme v Česku pomocí hodinek s Wear OS. Bez zámku displeje to nepůjde

U příležitosti premiéry chytrých hodinek Galaxy Watch4 od Samsungu oznámil Google, že rozšiřuje hodinkové platby Google Pay i do dalších zemí, včetně Česka a Slovenska. Platit ze zápěstí je tak možné, nejen na nových hodinkách od Samsungu se systémem Wear OS Designed by Samsung, ale také na starších hodinkách, v nichž běží Wear OS 2.15 a novější. A to se týká kupříkladu nedávno testovaných TicWatch E3 a dalších modelů různých značek. Jak můžete s Wear OS hodinkami začít platit i vy?

Placení jsme si vyzkoušeli u nových hodinek od Samsungu, stačilo z Google Play stáhnout aplikaci Google Pay, která automaticky nabídla ke stažení stejnou aplikaci i pro hodinky. Jedním kliknutím jste tak nainstalovali dvě aplikace. První kroky vedou do hodinkové aplikace a k přidání nové karty, které pokračuje v mobilní aplikaci. Ta sdružuje všechny vaše platební metody. Jako odběratel YouTube Premium už jsem měl v aplikaci navedenou platební kartu, ovšem bezkontaktní platby u ní nebyly aktivní.

Nejdříve po vás mobilní aplikace vyžaduje vložení CVV/CVC kódu, po jehož ověření se vám zobrazí podmínky vydavatele karty. A ty je třeba odsouhlasit. Následně vám banka pošle ověřovací SMS, kterou zadáte v dalším kroku. A pokud je vše správně, bezkontaktní platby se vám aktivují na telefonu. Karta v tu chvíli vyskočí i na hodinkách, jenže, abyste mohli platit, musíte nejprve zvolit zabezpečený zámek displeje hodinek. V našem případě znak nebo PIN kód.

V Česku již funguje placení hodinkami se systémem Wear OS:

Tento krok sice placení trochu zdržuje, každopádně hodinky zůstávají po odemčení ve stejném stavu tak dlouho, dokud detekují, že je máte nasazeny na zápěstí. Pokud se blíží placení, můžete si je odemknout a počkat na obrazovce, která vás vybízí k přiložení ke čtečce. V této části aplikace můžete také plynule přecházet mezi všemi vašimi kartami.

Placení hodinkami je svižné, rychlejší, než kdybyste v kapse lovili smartphone, nebo dokonce z peněženky vytahovali platební kartu. První placení proběhlo bez problémů, u druhého terminál pípnul ale platbu nezaregistroval. Bylo třeba opětovné přiložení hodinek na trochu delší dobu. Hned po transakci vidíte zaplacenou částku v aplikaci Google Pay v mobilu. Placení samozřejmě funguje i offline, do prodejny můžete vyrazit s telefonem bez mobilních dat, nebo jej rovnou nechat doma.

Představení hodinek řady Galaxy Watch4 od Samsungu:

Pro české uživatele hodinek s Wear OS se jedná o velkou vzpruhu, protože až dosud byl tento hodinkový systém Googlem neprávem opomíjen. Zdá se však, že se začíná blýskat na lepší časy. S Googlem nově spolupracuje Samsung, a vypadá to, že se po letech nečinnosti vývoj Wear OS znovu rozjede na plné obrátky. A hodinkám Apple Watch by mohla (konečně) vyrůst zdatná konkurence.