Zapomenutá funkce Facebooku se vrací k životu. Víte, jak na síti můžete někoho šťouchnout?

Lajky už nejsou to co bývaly, a netáhnou ani reakce pomocí emotikonů. Sociální síť Facebook zažívá nebývalý boom funkce, která v ní byla od jeho počátku, ovšem po letech téměř skončila v propadlišti dějin. Máme na mysli tzv. „šťouchnutí“, která v poslední době zažívají nebývalý boom zejména u mladší generace, tj. ve věkové skupině 18 až 29 let. A není to úplná náhoda, protože právě Facebook si nedávno připomněl 20 let od svého vzniku. Funkce je však v mobilní aplikaci skrytá, ukážeme vám však, jak ji můžete snadno aktivovat.



Nabídka Šťouchnutí se ve Facebooku objeví až po vyhledání slov „poke“ či „poking“

Ke šťouchnutím se dostanete tak, že do vyhledávacího políčka v mobilní aplikaci zadáte slovo „poke“ nebo „poking“, a stisknete tlačítko pro vyhledání. Hned mezi prvními výsledky vyhledávání naleznete nabídku Šťouchnutí. V ní se dozvíte, nejen to, kdo šťouchnul vás, ale také můžete šťouchnout své přátele. Můžete je vyhledat a nebo postupně „pošťouchat“ všechny navrhované osoby. Stačí jen stisknout tlačítko Šťouchnout. V tom případě vašim přátelům přistane notifikace o tom, že jste je šťouchli. V nejnovější verzi mobilní aplikace přibyde tlačítko pro šťouchnutí přímo k vyhledaným výsledkům, pokud je nimi nachází váš přítel.

A jaký je vlastně význam šťouchnutí? Někteří v tom nevidí žádný valný smysl, a funkce se jim zdá otravná a zcela zbytečná. Jiní v tom zase vidí jakési zpestření běžné komunikace. Z praktického hlediska můžete šťouchnutím dát najevo, že na někoho myslíte nebo se o něj zajímáte. Facebook samotný význam šťouchnutí nikdy nedefinoval, a tak může mít u různých uživatelů i různé skryté a speciální významy. Funkce pro šťouchnutí je k dispozici i ve webové verzi Facebooku.