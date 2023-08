Zapomenutá služba stále existuje. Přes Českou poštu pošlete rodině pohlednici z cest, fotky nahrajete z mobilu

Zatímco v roce 2006 jste museli posílat MMSku na speciální e-mail, dnes to zvládnete online. Řeč je o službě Pohlednice Online od České pošty, která byla oznámena před sedmi lety. Pro některé z vás je to možná překvapení, ale i v roce 2023 služba stále funguje. Pohlednici pošlete prostřednictvím webové služby, popř. přes mobilní aplikaci. Tu si bezplatně stáhnete na App Storu či v Google Play.

Po instalaci aplikace si vyberete velikost pohlednice, a uspořádání jedné až čtyř fotek. Do každého „okýnka“ přidáte jednu fotografii, kterou můžete přiblížit nebo oddálit. Na druhou stranu pohlednice nalepíte virtuální „známku“, napíšete adresu a na druhou půlku přidáte text, podpis, popř. i mapu, odkud fotky pocházejí. Zvolíte typ, barvu a velikost písma.



Editor pohlednice v mobilní aplikaci

Pak už zbývá jen finální kontrola a objednání. Nejprve musíte vyplnit e-mail, potvrdit souhlas s obchodními podmínkami a zaškrtnout políčko, díky čemuž vám do e-mailové schránky nebude chodit spam od České pošty. Vytvořenou pohlednici následně zaplatíte třeba platební kartou. Po ověření platby bude pohlednice následující den předána k výrobě a do poštovní přepravy. Doručena by měla být do tří dnů. V historii objednávek můžete zkontrolovat, co se s pohlednicí aktuálně děje.

Představení služby Pohlednice Online: