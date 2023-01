Zase je tu problém, a zase jsou v něm namočené Pixely. Některým telefonům praská zadní sklo fotoaparátu

Smartphony od Googlu sice mají vyšperkovaný software, umělou inteligenci při focení, speciální funkce a pravidelné Pixel Dropy, jenže s ohledem na hardware telefonu se právě u Pixelů často setkáváme s hodně zvláštními problémy. Řadě Pixel 7 totiž praská krycí sklo hlavní snímače, širokáče nebo teleobjektivu! A nejedná se o jen o několik nahodilých případů, jen v jednom Reddit vlákně jsme napočítali přes 20 potvrzených případů. Další důkazy jsme našli na Twitteru.

Symptomy jsou přitom pokaždé stejné, uživatelé mají telefony v ochranných obalech, nosí je běžně v kapse a telefony, dle vyjádření uživatelů, nespadly nikdy na zem. Jednoho dne se však stane, že z kapsy vytáhnou telefon, který má roztříštěné sklo fotoaparátu (většinu známých případů najdete v naší galerii). Někdy sklo praskne po dvou týdnech používání, jindy po necelém měsíci. A právě větší počet prasknutých skel fotoaparátu se objevil v průběhu Vánoc. Můžeme se jen domnívat, že to má souvislost s teplotními rozdíly venku a v teple domova.



Roztříštěné sklo ultraširokoúhlého fotoaparátu (Zdroj: Twitter)

Google se k celé záležitosti už od počátku stavěl odmítavě, a i přes zjevné důkazy, že je telefon v absolutním pořádku i bez vlasových škrábanců, servisy telefony vracely uživatelům bez provedené záruční opravy. A to s odůvodněním, že si uživatelé poškození způsobili sami. Googe sice na sociálních sítích vyzývá poškozené uživatele k tomu, ať jej neprodleně kontaktují. Jenže, v e-mailové komunikaci potvrzuje, že se sice jedná o známou chybu, ale stanovisko Googlu se nemění - oprava neprobíhá v rámci záruky a uživatelé si musí servisní úkon zaplatit sami!

Na jednu stranu se sice nejedná o globální problém, který by se týkal každého uživatele Pixelu 7 (drtivá většina z nich žádné problémy nezaznamenala), není to však jen několik izolovaných případů. Skoro to vypadá, že některá várka skel neodolá teplotním rozdílům, a tak se časem roztříští. A nebo se jedná o tlak v těle telefonu, které sklo časem neustojí? S jistotou nevíme, jsou to jen naše domněnky, protože Google se k celému případu zatím nevyjádřil.

Představení Pixelů 7:

