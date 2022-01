Zase o krok dál. Oppo Find N je kompaktní skládačka, která má smysl i vedle známější konkurence

Oppo Find N. Telefon, který si u nás zatím nekoupíte, ale my vám už můžeme nabídnout naše osobní zkušenosti. Jedná se první skládačku značky Oppo, která jde přímo proti řadě Z Fold od Samsungu – tedy té, co se z velikosti telefonu rozkládá do podoby tabletu.

Oppo ma však velkou výhodu v kompaktních rozměrech. Na výšku měří 133 mm při šířce 73 mm. Zmínit musíme i tloušťku necelých 16 mm v zavřeném stavu. Rozměry tak připomíná malý, buclatý telefon, který je velmi příjemný do ruky a dobře padne do kapsy.

Když jej vezmete do dlaně, tak ale pocítíte velký rozpor. Víte, že držíte v ruce něco moderního, ale přitom vám rozměry i váhou připomíná staré telefony. Na co si také musíte po zavření zvyknout je, že regulaci hlasitosti i čtečku otisků prstů integrovanou v zapínacím tlačítku máte vedle sebe, což se trochu plete, ale obě jsou alespoň pohodlně na dosah palce.

Vystačíte i s vnějším displejem

Na vnější straně má telefon menší 5,5" displej s rozlišením 1972 × 988 pixelů. Když jej ale otevřete čeká na vás 7,1“ AMOLED se 120Hz frekvencí. Jeho poměr stran je však atypických 9:8,5 – tedy velmi blízko čtverci, což pro většinou obsahu není nejpraktičtější. Výhodou displeje je nenápadné místo ohybu, které při běžném používání prakticky nevidíte. Vyzdvihnout musíme i to, že na rozdíl od konkurence mezi displeji po zavření nezůstává žádná viditelná mezera.

Telefon ale nemusí být jen zavřený nebo otevřený. Díky pevnému kloubu udrží displej otevřený i ve stavu mezi tím, takže si jej můžete položit na stůl a spodní část využít jako klávesnici. Jen škoda, že poloviny displeje neumí plnohodnotně využít všechny aplikace. Tím, že má telefon téměř čtvercový formát se příliš nehodí pro přehrávání videa. Kvůli tlustým černým pruhům nahoře a dole pak nemáte o moc větší obraz, než s klasickým telefonem.

Při běžném používání ale paradoxně zjistíte, že vnitřní displej nepotřebujete tak často, jak byste čekali. Hovory, krátké zprávy, ale i třeba spuštění hudebního přehrávače či fotoaparátu rychle a pohodlně zvládnete i na menším displeji. Po týdnu používání jsem se přistihl, že skoro v polovině případů, jak telefon používám jej vlastně ani neotvírám. Když ale dojde na web nebo delší psaní přijde větší displej na řadu.

Stojánek na focení nepotřebujete

Výbava je zde ale prvotřídní. O výkon se stará špičkový Qualcomm Snapdragon 888 doplněný o 512GB úložiště a 12 GB RAM. Akumulátor s kapacitou 4 500 mAh zajistí telefonu pohodlnou jednodenní výdrž. K nabíjení slouží 33W adaptér, přičemž telefon podporuje i bezdrátové dobíjení. Jen pozor jakou máte bezdrátovou nabíječku. Kvůli velkému výstupku fotoaparátu a hlavně skleněným zádům v mém případě měl telefon neustálou tendenci z nabíječky sklouzávat.



Ukázkové fotografie

Chybět samozřejmě nemůže trojnásobný fotoaparát s rozlišením 50 Mpx s 16Mpx ultraširokáč a 13Mpx teleobjektiv. Co se kvality fotek týče, tak za úplnou špičkou trochu zaostává. Snímky z hlavní kamerky jsou sice ostré a mají kvalitní detaily. Pochválit musím i dobrou expozici, jen s barevným podáním jsou snímky spíše více laděné do teplých odstínů. V noci pak přibude šum a kvalitou patří k těm lepším telefonům, což by ale mělo být samozřejmě vzhledem k ceně. Při testování jsem si také všiml pomalejší závěrky.



Stejná scéna focená na každý ze tří fotoaparátů

Telefon využívá výhody skládací konstrukce, takže si jej při focení můžete postavit na stůl, aniž byste potřebovali stativ. Hodit se bude i dvojice selfie kamerek s rozlišením 32 MPx. Fotit tak stejně kvalitní selfie můžete v zavřeném i otevřeném stavu. Pokud si telefon rozložíte můžete vlastní portréty fotit ale i hlavním fotoaparátem, přičemž vnější displej vám bude fungovat jako hledáček.

Zatím jen čínská ROM a povedený multitasking

Přístroj umí používat dvě aplikace na jedné obrazovce. Jednoduchým gestem dvěma prsty obrazovku rozdělíte a na každé polovině si spustíte jinou aplikaci. Při testováni jsme narazili i na zajímavou chybu, kdy nám klávesnice při psaní v režimu na výšku špatně reagovala na stisk kláves. Problém ale snadno vyřešíte pouhým otočením telefonu o 90 stupňů.



Snímky prostředí v uzavřeném stavu telefonu

Vzhledem, k tomu, že přístroj zatím není určený pro evropský trh testovaný kus měl nainstalovanou čínskou verzi systému – bez obchodu Play a dalších služeb Googlu. V případě, že by se ale do Evropy dostala, tento neduh by byl odstraněn. Jen je na to třeba upozornit, jelikož už dnes se někteří šedí prodejci snaží některé kusy do ČR vozit. Uživatelský zážitek ale díky chybějícím službám není takový, jak byste očekávali.



Snímky prostředí v otevřeném stavu

Oppo Find N je velmi zajímavý telefon, který opět posouvá zpracování skládacích telefonů. Je však dostupný pouze v Číně. U nás bychom očekávali cenu zhruba okolo 40 000 Kč, jen zatím nevíme, zda a kdy se do Evropy vůbec podívá.

Jako hlavní konkurenci určitě musíme jmenovat Samsung a jeho Galaxy Z Fold3. Jemu může Oppo konkurovat cenou, ale i výbavou. Telefony se ale výrazně liší právě ve své velikosti, díky které každý z telefonů míří trošku na jiné publikum. Z ostatních skládaček na trhu má k Oppo velmi blízko například Honor Magic V, který je velikostně někde mezi zmíněnými telefony a může být zajímavým kompromisem. Ani tento čínský model ale zatím nemá stanovenou dostupnost pro evropské země, a tak zatím může trh skládaček nadále v klidu ovládat Samsung.