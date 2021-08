Zasloužený odpočinek. S nejstaršími Androidy se od září nepřihlásíte ke Googlu

Google oznámil, že s ohledem na bezpečnost svých uživatelů, zablokuje od 27. září přihlášení ke Google službám ze smartphonů, na nichž běží Android 2.3.7 či starší verze systému. Pokud se uživatelé i po tomto datu budou chtít v telefonu přihlásit např. k aplikacím Gmail, YouTube nebo ke Google mapám, telefon bude informovat o tom, že uživatelské jméno či heslo nejsou správně zadány, i když třeba ve webovém prohlížeči budou vaše přístupové údaje fungovat bez problémů.

Google uživatele varuje s předstihem aby u svých starších zařízení aktualizovali software na novější verzi systému. A pokud staré Androidy už nelze aktualizovat, nastal definitivní čas na to, uložit je nadobro do šuplíku. Připomeňme, že Android Gingerbread ve své finální verzi 2.3.7 spatřil světlo světa 21. září 2011, je tedy bezmála již deset let starý. Pokud tedy stále používáte starý smartphone či tablet, u něhož i po letech baterie „stále“ drží, musíte počítat s tím, že se v aplikacích ke svému účtu již nepřihlásíte.

Podívejte se, jak Google před 10 lety oznámil Android Gingerbread:

Aplikace sice nebudou fungovat pod vaším profilem, ovšem přes webový prohlížeč stále obsloužíte např. Gmail nebo si odběry YouTube videí zobrazíte ve webové aplikaci. Podle údajů Googlu k loňskému dubnu (novější data nejsou k dispozici) používá Android Gingerbread jen 0,2 % všech zařízení, která přistupují ke Google Play. Tato změna by se tedy neměla dotknout velkého množství uživatelů.

Zdroj Google Support