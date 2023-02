Zastrašování, přísné normy, náborové bonusy i nepřetržitá hrozba koronaviru. Taková je realita práce ve Foxconnu

O pracovních podmínkách při výrobě smartphonů se dnes příliš nemluví, o to vzácnější je svědectví 34 zaměstnance továrny Foxconnu v čínském městě Čeng-čou. Té se právem přezdívá „iPhone City“, protože na 5,6 kilometrech čtverečních pracuje 200 tisíc zaměstanců. A právě obrázky z této továrny vloni obletěly svět, když byl celý areál (kvůli pravidlu „nulového Covidu“) uvržen do karantény, a zoufalí zaměstnanci přeskakovali plot, aby se mohli vrátit zpět k rodině. Jeho pravé jméno se schovává za identitou „Hunter“.

Jedinou náplní Huntera bylo v rámci směny připojit 600 kabelů zadních krytů, jejichž QR kód nejprve naskenoval, k iPhonu14 Pro, vždy pomocí dvou šroubků. Následně odlepil vnitřní fólii a přesně na šasi telefonu nalepil zadní kryt. To mu nesmělo zabrat více než minutu. Celkem pracoval 10 hodin v kuse v místnosti bez oken s „vůní“ chlóru a s nasazenou maskou a antistatickým pláštěm.



Náborový plakát Foxconnu - opracujte si 90 dní v továrně, a bonus 10 tisíc yuanů je váš!

Právě jeho svědectví ukazuje, jaké panují v továrnách Foxconnu pracovní podmínky, o kterých se v zámoří příliš nehovoří. Abychom však nebyli na Apple příliš přísní, je vysoká pravděpodobnost, že obdobně to vypadá i v továrnách jiných značek. Normy se musí dodržovat, a při výrobě telefonů to platí dvojnásob. Nejkritičtější jsou měsíce po představení iPhonů, typicky od září až do Vánoc, přičemž exponované období se přenáší až do února následujícího roku. A to proto, že Apple nerad vyrábí na sklad, ale až tehdy, když má objednávky a jistý odběr (tzv. Just-in-time manufacturing).

Jako práce „pod bičem“

Hunter po ukončení své práce vrací iPhone zpět na pás a věnuje se dalšímu telefonu. Celkem musí v rámci desetihodinové směny stihnout 600 iPhonů, čas strávený na toaletě si musí zaměstnanci „nadpracovat“, na oběd mají od opuštění do návratu na pracoviště přesně 60 minut. Vedoucí linek vidí na počítači rychlost jednotlivých pracovníků v reálném čase, a pravidelně opozdilce hlasitě „napomínají“ a před ostatními ponižují. Navíc, aby byl nástup zaměstnanců co nejméně problematický, mnozí z nich spí přímo v ubytovně, která se nachází v areálu továrny.

V mnohých ohledech tak může leckomu práce v továrně Foxconnu připadat krutá či neuctivá k zaměstnancům, a tak se přímo nabízí otázka, proč zde vlastně lidé pracují, když si na podmínky v továrně stěžují? Odpověď je nasnadě, Foxconn na místní poměry platí nadstandardně, k obdobným penězům si číňané jinde přijdou jen stěží. „Mnoho lidí při výběru povolání prakticky nemá na výběr“ dodává bývalý šéfkuchař známé restaurace v Šen-čou, která musela kvůli koronaviru zavřít. A dluhy splácí šéfkuchař výrobou iPhonů...

Před 10 lety byl v továrně základní plat 1 200 yuanů (4 000 Kč), dnes je to 2 200 yuanů (7 200 Kč), ale ani to nestačí. Tato suma pokryje jen nájem a stravu na měsíc, a tak jsou pracující nepřímo „nuceni“ k práci přesčas, v rámci kterých dostávají dvojnásobnou hodinovou mzdu. Tedy to platí o těch, kteří se po 10ti hodinách necítí vyčerpaní. V listopadu loňského roku si ti nejpilnější vydělali přes 10 tisíc yuanů (10 hodin denně, šest dní v týdnu), což je dvojnásobek průměrné mzdy v čínské provincii Henan.

Jdu pryč! Naviděnou za rok!

Samotný Hunter potvrzuje, že z továrny za posledních deset let několikrát odešel a zase se vrátil. Vadí mu rutina práce i její náročnost, ale zase má své peníze jisté. V průběhu koronaviru byl bez peněz zavřený v pokoji o výměře 6 metrů čtverečních a jen ležel v posteli. Díky tomu si mohl dovolit přežívat na jediném jídlu denně a na penězích od svých rodičů. Práce ve Foxconnu jej zase postavila na nohy, a jeho příběh o tom, že lidé v Číně prakticky nemají na výběr, není ojedinělý.



Do médií se dostávají jen cenzurované snímky výrobních linek, v praxi totiž pásová výroba telefonů vypadá úplně, ale úplně, jinak...

V exponovaných časech Foxconn spouští náborové kampaně, které do továrny přilákají spoustu zájemců. Musí však splnit stanovené limity. Vloni Foxconn nabízel bonus v hodnotě 10 000 yuanů (32 600 Kč) těm, kteří v továrně vydrží minimálně 90 dní. V předvánočním čase byla zase spuštěna akce „Foxconn 60-day challenge“, která zaměstnancům slibovala měsíční bonus 6 000 yuanů (19 600 Kč). Tedy pokud v továrně odpracují alespoň 60 dní po sobě.

I na vytyčených intervalech je vidět, že práce v továrně rozhodně není dlouhodobá, a že spousta pracovníků, ať již studenti či zahraniční migranti, končí už po pár dnech. Pro ty, kteří dokáží dlouhodobě pracovat pod tlakem, však výroba iPhonů skýtá zajímavé bonusy. Jenže, za jakou cenu?

Zdroj: Restofworld