Zatím nejstahovanější betaverze v historii. Google vydal Android 12 Beta 2

Google eviduje velkým zájem uživatelů o instalaci betaverze Androidu 12, který je natolik velký, že se jedná, s přehledem, o vůbec nejstahovanější betu v historii celého Androidu! Mezi největší novinky další bety Android patří nový systém schémat a také dashboard s informacemi o soukromí, tedy funkce, které Google prezentoval na akci Google I/O, jenže v první betě ještě chyběly.

V rámci schémat brzy půjde doladit i ty nejmenší detaily ve vzhledu pozadí a systémových nabídek, tzv. Privacy Dashboard zase odhalí aplikace, které využívají různá systémová oprávnění, resp. kdy byla tato oprávnění naposledy využita. Všechny důležité informace tak uvidíte na jednom místě. Beta je v současné době k dispozici pro vybrané smartphony různých značek, mezi nimiž překvapivě chybí jihokorejský Samsung.

Android 12's beta is by far our most downloaded/installed beta ever. Speaking of which, Beta 2 is available today: https://t.co/VR8CtXKWkZ