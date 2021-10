Zatím poslední pokus o optimalizaci Androidu pro velké displeje. Google překvapil Androidem 12L

Google teprve nedávno vydal finální verzi Androidu 12, a už tu máme další premiéru. Týká se systému Android 12L, přičemž písmeno L odkazuje na velké displeje (anglicky Large), typicky se tedy bude jednat o verzi systému, která se dostane na tablety, skládačky či chromebooky.

Google primárně přepracoval uživatelské rozhraní tak, aby co možná nejlépe využívalo obrovský displejový prostor. Došlo tak k úpravě notifikační lišty, zástupců rychlého spuštění, zamykací i domovské obrazovky. Jinak vypadá i nabídka posledních spuštěných aplikací, a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Hlavní změnou je dvousloupcový layout, který jde proti dlouhodobé linearitě Androidu, a vizuálních změn se má dočkat i celá řada systémových aplikací.

S efektivním multitaskingem pomůže nový taskbar ve spodní části displeje, což je něco jako lišta, kterou si už nyní můžete zobrazit na kraji displeje u Galaxy Tab S7+ či u Galaxy Z Fold3. Lišta vám umožní rychlé přepínání mezi aplikacemi a také rychlé spuštění režimu Multidisplej (přes Drag & Drop). Ten je mimochodem u Androidu 12L dostupný u všech aplikací bez rozdílu.

Google také vývojářům striktně doporučuje, aby své aplikace upravili na různé typy displejů. Už nestačí jen rozdělení dle hustoty pixelů (malé, střední, velké, extra velké), nově se bude jednat o displeje kompaktní (telefon), střední (skládačky, malé tablety) a rozšířené (landscape mód u tabletů, „počítače“, a možná i budoucí „rolovačky“). Google Play bude také brzy lépe rozumět vašemu zařízení, a při stahování aplikací vás upozorní na to, pokud aplikace není přímo určena pro váš typ displeje. Ovšem stane se tak až v průběhu příštího roku.

Google zatím žádné zařízení s Androidem 12L v rukávu nemá, systém zatím funguje v emulátoru, brzy se dostane do tabletu Lenovo Tab P12 Pro a také do Pixelů, byť většinu novinek stávající telefony stejně softwarově nijak nevyužijí. Do dalších zařízení, např. do skládacího Galaxy Z Fold3, se nová verze systému dostane začátkem příštího roku, a to „společně s další vlnou tabletů a skládaček postavených na Androidu 12“. A my se těšíme na to, že Google větší úhlopříčky displejů, které jsou zatím spíše něco jako koule u nohy, konečně na systémové úrovni přetaví ve výhody.

Android 12L byl oznámen v průběhu letošního AndroidDevSummitu:

Zdroj Android-developers