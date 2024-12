Zdravotní pojišťovna varuje před opakovaným podvodem. Žádné přeplatky přes e-mail ani SMS nevrací

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) opakovaně varuje před další vlnou phishingových podvodů, se kterými se v Česku roztrhl pytel před koncem kalendářního roku. Podvodníci si tentokrát vymysleli scénář, že pojišťovny vracejí svým klientům přeplatky na pojistném za uplynulý rok. Oklamaní klienti se mají o přeplatek přihlásit přes odkaz, který podvodníci posílají v SMS nebo e-mailem. Jde samozřejmě opět o podvod. Žádná zdravotní pojišťovna tímto způsobem přeplatky nevrací.

VZP na začátku listopadu varovala před novou formou podvodných zpráv, které jsou tentokrát rozesílány e-maily. Mezi příjemci nejsou pouze klienti VZP, na pozoru by se měli mít všichni, pokud takovou zprávu obdrží, jediné správné je ji ignorovat. „Podle odezvy, kterou máme z terénu, se potvrzuje, že se jedná o poměrně masivní vlnu. Určitě půjde o tisíce e-mailů, které jsou už dnes mezi lidmi. A další neustále přibývají,“ varuje Jan Svoboda, bezpečnostní ředitel VZP ČR.

Zaslaná výzva obsahuje instrukci k rychlému jednání, a to do 24 hodin, jinak částka ve výši několika tisíc korun nebude „vyplacena“. „Jde o další pokus zviklat ty, kteří nad textem váhají. Jediné, co riskují, že přijdou o své vlastní peníze. Pokud se přihlásí na zaslaný odkaz, podvodníkům umožní přístup ke svému bankovnímu účtu,“ vysvětluje Jan Svoboda. Pokud nechcete přijít o stav svého konta, na zprávy nereagujte, přestože působí velmi věrohodně. Nikam nezadávejte své údaje, zejména ne k platebním platebním kartám nebo k přihlášení do internetového bankovnictví.



Ukázka podvodné SMS

Spolu s touto vlnou e-mailů, která má dle všeho souvislost i s blížícími se svátky, a tedy vyšší ochotou lidí zariskovat kvůli možné finanční odměně, se objevila také nová vlna falešných SMS zpráv. Ty jsou rozesílány s příslibem refundace prostředků z Moje VZP. I v tomto případě se jedná o podvod. VZP ani žádná jiná zdravotní pojišťovna takovým způsobem neoslovuje své klienty, přeplatky nerozesílá a nevyžaduje po nikom přihlášení do internetového bankovnictví.