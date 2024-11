Zdravotní pojišťovny umí v mobilu ukázat digitální kartičku pojištěnce. Hodí se, když plastovou necháte doma

V Česku funguje sedm zdravotních pojišťoven, a u všech si už můžete zobrazit kartičku pojištěnce i v mobilu. K šestici pojišťoven, které službu nabízely už dříve, se v nedávné době přidala i největší zdravotní pojišťovna v ČR – VZP. Tzv. digitální kartička pojištěnce sice plnohodnotně nenahradí fyzickou plastovou kartičku, kterou byste měli mít v ideálním případě neustále u sebe. Ale když ji zapomenete, můžete na recepcích nebo v ordinacích předkládat alespoň její digitální podobu.



VZP je poslední zdravotní pojišťovnou v Česku, která v mobilní aplikaci zpřístupnila digitální podobu kartičky pojištěnce

Problém je však s tím, že ne každý lékař ji musí akceptovat. Třeba ti, kteří mají systém rezervací a návštěv automatizovaný a provázaný se skenováním plastových kartiček pojištěnce. Digitální kartičce pojištěnce sice chybí přímá opora v zákoně, který uvádí, že se má pojištěnec prokazovat průkazem pojištěnce, ale jeho konkrétní forma není zmíněna. Třeba proto, že legislativa vznikla v dobách, kdy nad jeho alternativní podobou nikdo nepřemýšlel.

Podle posledních zpráv jsou však lékaři stále ochotnější k tomu akceptovat digitální kartičku v mobilu, což většinou stačí ověřit při první návštěvě. Pokud s tím není problém, můžete plastovou kartičku nechat doma. Při návštěvě pohotovostí však tuto jistotu zatím nemáte, a to až do té doby, než bude možné v Česku do aplikace eDoklady oficiální cestou přidat zdravotní průkaz, popř. v její nadstavbě, která bude vycházet ze specifikací Evropské digitální peněženky. A to se má stát nejpozději v roce 2026.

Kartičky dětí i aktualizace údajů

Zřejmě největší výhodou digitálních kartiček je to, že můžete mít v mobilu i kartičky svých dětí. Pokud s nimi často cestujete, a na cestách se něco přihodí, určitě se i vám několikrát stalo, že jste kartičky nechali doma nebo třeba zapomněli u babičky. Druhou výhodou je to, že se na digitální kartičky automaticky přepisují změny údajů, např. jeho platnost nebo příjmení nositelky (např. po uzavření manželství).

Pojišťovny, které vystavují digitální průkaz pojištěnce: VZP (111) – Moje VZP (Android, iOS)

VoZP (201) – Zdraví na klik (Android, iOS)

ČPZP (205) – Zdraví v mobilu (Android, iOS)

OZP (207) – mVitakarta (Android, iOS)

ZP Škoda (209) – Karta mého srdce (Android, iOS)

ZP MV ČR (211) – ZP211 (Android, iOS)

RBP (213) – my213 (Android, iOS)

Pro přihlášení k mobilním aplikacím jednotlivých pojišťoven existuje několik možných přihlášení, nejčastěji se jedná o bankovní identitu. Po přihlášení, např. u aplikace Moje VZP, máte k dispozici svůj vlastní profil, do něhož si můžete přidat své děti prostřednictvím jejich rodného čísla. Mimo digitální kartičky všech přístupných osob si zobrazíte třeba historii výkonů nebo platby, které za vás a vaše děti hradila zdravotní pojišťovna. Nejen za poslední dobu, ale také s historií několika let nazpět.