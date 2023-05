Zdražování dokonáno. Také O2 zvedá ceny, na dražší paušály přejdou povinně všichni

Český mobilní trh se z fáze, kdy mobilní tarify v čase postupně nabízely vyšší užitek za stejné peníze, pomalu dostává do etapy zdražování. Za sebou ho mají už všichni tři velcí síťoví operátoři, pokud se bavíme o nabídce pro koncové nefiremní zákazníky – spotřebitele. T-Mobile zdražil už loni na podzim, Vodafone se přidal letos z kraje roku, O2 dokončuje tento „oligopolem nastavený trend“ právě dnes.

O2 představilo novou rodinu tarifů Neo+. Obecně ji lze charakterizovat jako logičtější propojení dosavadních dvou rodin tarifů Free+ s FUP limitem a datově neomezenými Neo. Některé Free+ tarify obsahovaly opravdu vysoký datový limit (až 60 GB), což už je téměř srovnatelné s neomezeným objemem. Seškrtání v tomto případě proto dává smysl. Druhým hlediskem je potom cena. Ta ve většině případů u generačně vzájemně porovnatelných tarifů roste o 50 Kč. Zdražování je samozřejmě „píárově“ nepříjemná věc, operátor se proto snaží navodit pocit, že za tu „pajsku“ nabídne něco navíc. Co na tom, že pro spořivější zákazníky je to v podstatě nevyžádaný přídavek.



Data naplno. To je služba, která má odůvodnit zdražování. Co když ale o ni zákazník nestojí?

Tímto přídavkem je nově představená služba „Data naplno“. Díky ní je možné až pětkrát (podle výše tarifu) za jedno zúčtovací období po dobu 24 hodin čerpat neomezená data neomezenou rychlostí ve 4G/5G sítích. Tento bonus lze aktivovat v aplikaci Moje O2. Zveřejněných tarifů je zatím celkem pět (kompletní ceník ale bude O2 teprve vydávat, třeba v něm najdeme i nějaké další paušály), všechny mají neomezené volání a zprávy, a také různě odstupňovaná mobilní data. V případě dvou nejnižších tarifů se bavíme o FUP limitech 4 a 12 GB (proti starým tarifům přidán 1, resp. 2 GB), v případě dalších balíčků jsou objemově neomezená data omezená rychlostí (s výjimkou úplně nejvyššího tarifu Neo+ Platinový, který je jako jediný skutečně neomezený).

Toto jsou nové neomezené tarify Neo+ od O2, které budou platit od 1. června 2023. Pokud operátorovi nechcete dávat aspoň 600 stovek měsíčně, odkáže vás na předplacené služby

Na tyto tarify převede operátor povinně všechny své stávající zákazníky od 1. července 2023. Operátor jim doporučí nejpodobnější tarif tomu stávajícímu, tzn. zpravidla vždy ten o 50 Kč dražší. Zákazník ale může přejít na jakýkoli jiný tarif, nebo od operátora úplně odejít, protože došlo ze strany operátora k jednostrannému zhoršení podmínek (tarify zdraží). Jak už bylo řečeno, konkrétně jde o zdražení ve výši 50 Kč měsíčně.

Povinný příplatek za služby, o které nestojíte

Za to O2 přidává zmíněná Data naplno (až pět dní v měsíci s neomezenými daty). U dvou základních tarifů se přidalo pár GB do FUP, u zbývajících tarifů je ve dvou stupních omezená rychlost (10 Mbit/s, 20 Mbit/s), kterou si 5× do měsíce můžete „odšpuntovat“ na plnou rychlost sítě (až 800 Mbit/s). Pokud byste snad u nových tarifů rychle vyčerpali tři až pět neomezených dní, můžete si každý další dokoupit za 49 korun.



Až pětkrát v měsíčním zúčtovacím období si budete moci u nových tarifů zapnout neomezená data na 24 hodin. Proč dělat věci jednoduše (tj. neomezená data bez jakýchkoli kliček a podmínek), když to jde složitě?

Operátor novou službu Data naplno zavádí do všech svých tarifů. Mimo nově představené Neo+ se jedná i o tarify rodiny O2 You a Můj první tarif, což jsou tarify pro děti a osoby mladší 26 let. O jejich úpravě nebo zdražování operátor zatím nehovoří, jasno bude až v červnu se zveřejněním nového ceníku. Všechny nové tarify jsou bez závazků a zcela nahrazují starší řady Free+ a Neo. Změna platí pro nové i stávající zákazníky tarifů Free+ a Neo.

Pokud byste čekali, že po letech, kdy Česko vévodí statistikám zemí s nejvyššími cenami za mobilní služby, konečně dojde ke zlevnění, jste na omylu. Tabu bylo prolomeno. Novým trendem je zdražování a přidávání nevyžádaných funkcí nebo objemů volných jednotek, o které stávající uživatel zpravidla nestojí (jinak už by sám ze své vlastní iniciativy přešel na nějaký vyšší tarif, že?). Zaplatit za ně ale musí, protože na nové, ještě dražší tarify musí bez rozdílu přejít všichni.