Že by konečně průlom? Američané vyvinuli bezpečnější baterie pro mobily na bázi grafenu a elektrolytu

Americká společnost Nanotech Energy přivezla na veletrh CES ukázat svou novou generaci nehořlavých a rozměrově plně upravitelných baterií, které využívají grafenové elektrody a nehořlavý elektrolyt, tzv. organolyt. Nová technologie akumulátorů může být upravená na míru potřebám jednotlivých zařízení, a objeví se u tužkových baterií, mobilních akumulátorů, i u elektromobilů a u dalších elektrozařízení. Baterie navíc získaly ocenění CES 2022 Innovation Awards.

Baterie od společnosti Nanotech Energy jsou bezpečnější a energeticky výkonnější, než současně běžné používané Li-Ion akumulátory. V mobilním světě sice žádnou revoluci nezpůsobí, je to však konečně první krok správným směrem. Na tiskových fotografiích jsme mohli vidět tužkové baterie i akumulátory o kapacity 5 000 mAh určené pro mobilní zařízení. Zajímalo by nás rozměrové srovnání s 5 000mAh Li-Ion bateriemi, to však zatím výrobce nenabízí...

Mimo větší bezpečnosti a ekologičtější výroby, je největší výhodou baterií vyšší energetická hustota. Do baterie o stejných rozměrech jako běžná Li-Ion, tak dostanete větší kapacitu. Zatímco technologie Li-Ion má energetické hustoty okolo 250 - 600 Wh/L, v případě baterií Nanotech Energy se udává hustota 400 až 900 Wh/L. Baterie mají i delší životní cyklus, na 80 % své kapacity poklesnou po více než 1 400 nabíjecích cyklech (cca 10 let), u stávajících baterií trvá stejný pokles jen dva až tři roky (při 300 - 500 dobíjecích cyklech).

Představení nehořlavé Graphene-Organolyte baterie od Nanotech Energy:

Mezi další výhody platí širší teplotní spektrum, v němž se mohou baterie používat (-40°C až +50°C), rychlejší metody dobíjení či možnosti udržitelných variant baterií, které je možné snadněji recyklovat. Výroba baterií bude zahájena v posledním čtvrtletí letošního roku v americké Nevadě. Do mobilů se by se tak baterie mohly dostat již v příštím roce.