Že by to konečně vyšlo s revolučními nabíječkami? Bude James Bond chladit mobil vodíkem? [Týden mobilně]

Velká věc posledních dní je bezdrátové nabíjení na dálku. Když Xiaomi ukázalo svůj koncept Mi Air Charge, který to umí na jednotky metrů, tak si Motorola vzpomněla, že vlastně také umí něco takového. Funguje to sice jen na metr, ale zato jde o zařízení velikosti běžné Qi nabíječky, kdežto Xiaomi je jak menší kus nábytku. Některá média označují (ne až tak) nový koncept za inovaci desetiletí. Bohužel chybí jakákoliv indikace, kdy se dočkáme produkce…

Ohebné displeje. Dá se říct, že v mobilech dominuje Samsung a letos hodlá vše posunout na vyšší level. Jednak slíbil nabídnout displeje dalším výrobcům, ale také přidá rolovatelné displeje. Podobný nápad měli už v LG a TCL, takže tu máme další závod – kdo to stihne dříve a lépe? Přisadí si i otloukánek globálního trhu se smartphony – Huawei. Za pár týdnů představí Mate X2, který už nebude obalený displejem, ale jako u Samsungu jej schovají dovnitř:

Pěknou technologii představil Pražský dopravní podnik (!), aplikace Pozor tramvaj upozorní chodce a řidiče na blížící se tramvaj. Tentokrát není ve hře GPS, ale Bluetooth. Zajímavá je i spekulace o návratu čtečky otisků prstů do iPhonů. Za všechno může koronavirus a roušky. A nakonec v nadpisu slíbený James. Dostane Nokii, ale není nám úplně jasné, který model to bude. Že by nejnovější hit se Snapdragonem 215? Nebude to pro Jamese trochu pomalé? Pomůže mu vynalézavý Q?