Že nepoužíváte smartphone k těmto 10 věcem? Tak to si klidně vystačíte s tlačítkáčem...

Navigace a vyhledání spojení Oblíbené aplikace: Google Mapy, Waze, IDOS Pokud po Česku cestujete v MHD, zřejmě už neběháte na zastávky opisovat jízdní řády. Vystačíte si s aplikací v mobilu. Prakticky každá MHD má minimálně vlastní webovou aplikaci pro vyhledání spojení, pokud hledáte univerzální nástroj, je to aplikace IDOS. Vyberete typ spojení, odkud kam, datum a čas, a brzy víte, kdy vám jede spoj. Z mobilní aplikace je otázka pár vteřin, přes mobil si ostatně můžete u některých spojů přímo zakoupit lístek s rezervací místa.

Bez mobilní navigace si mnozí uživatelé ani nedokáží představit cestu autem na neznámé místo. Zapnutí navigace ve smartphonů je už pomalu automatizmus Pokud vyrážíte autem, je dnes navigace v mobilu naprosto nepostradatelným pomocníkem. A zatímco dříve byl nedílnou součástí přihrádky spolujezdce co možná nejnovější vydání českého autoatlasu, dnes máte vše ve smartphonu. Pryč jsou i doby, kdy nikdo neměl mobilní data, a tak se do telefonů pokoutně stahovaly navigace s různou mírou infikace malwarem. U smartphonů máte dnes online navigace přímo v základu, popř. si můžete stáhnout aplikace, které mají ještě něco navíc. Třeba informace o nehodách, dopravě nebo místech, kde aktuálně stojí policejní hlídky. 18 tipů, jak ušetřit čas a z navigace Waze vymačkat maximum Navigace se za poslední roky stala tak přirozenou součástí telefonů, že ji mnozí řidiči automaticky zapínají při vstupu do auta. Pokud jedete na neznámé místo, je nejjednodušší zadat trasu do telefonu a vyrazit. Samozřejmě se s tím pojí ještě investice do stojánku na palubovku, popř. telefon u novějších vozů propojíte telefon s palubním systémem, a navigaci tak uvidíte přímo mezi „budíky“, na heads-up panelu či na postranním displeji. Navigace v mobilu, to je prostě samozřejmost, a pokud ji nepoužíváte při jízdách autem do neznámých končin, děláte velkou a zbytečnou chybu.

Mobilní bankovnictví Každá banka má svou vlastní aplikaci Pryč jsou doby, kdy jste museli provádět transakce či zjišťovat aktuální stav konta na přepážce banky. Pomiňme fakt, že dnes už mnohé banky ani přepážky nemají, většinu totiž vyřešíte pohodlně v internetovém bankovnictví. Jenže, v průběhu uspěchaného dne často není čas zkontrolovat platby na počítači, ale pouze v mobilu. A plnohodnotné bankovnictví ve webovém prohlížeči nebývá moc dobře optimalizované pro menší displeje telefonů. A než udělat překlep, to už je lepší samostatná aplikace pro mobilní bankovnictví.

Smartphone poslouží pro přímý přístup k účtu nebo alespoň jako pomocník pro vaše ověření, pokud se přihlašujete z počítače Neexistuje nic univerzálního, každá banka má „to své“, a i v mobilní aplikaci máte k dispozici prvky, které znáte z internet bankingu, tj. ty, které, buď milujete, nebo nesnášíte. Pro přihlášení k účtu je často využívána biometrika, mobilní aplikace můžete využít i pro rychlé QR platby, kdy platební údaje do telefonu „načtete“ přes QR kód na faktuře. Česká spořitelna vylepšuje mobilní bankovnictví. Díky QR kódům vyberete peníze, aniž byste sáhli na bankomat Smartphony jsou také důležitým prvkem pro přihlášení k internetovému bankovnictví v počítači. Slouží totiž k dvouúrovňovému ověření vaší totožnosti nebo třeba k autorizaci plateb. Bez smartphonů by prostě nebyla správa financí, tak rychlá a efektivní, jako je teď.

Předpověď počasí Oblíbené aplikace: Accuweather, YR.no Jak bude dneska? To nevím, ale můj telefon to ví. Smartphony jsou informačním centrem, tak by proč by nám neměly rychle dát vědět o tom, jaké bude dneska počasí? Univerzální televizní předpovědi s přesností „na kraj“ jsou opravdu k ničemu, když u vás může pršet, a v obci vzdálené několik kilometrů bude svítit slunce. Je třeba tedy předpověď počasí, a to přesně na místě, kde se aktuálně nacházíte. Telefon si zjistí svou GPS pozici a podle toho vám ukáže potřebné informace.

Smartphone je důležitým doplňkem při zjišťování počasí Spousta telefonů má informace o počasí přímo jako widget na domovské obrazovce. Povolíte mu přístup a máte hotovo. Většinou za tímto widgetem stojí služba Accuweather. Mimo aktuální předpovědi vidíte i výhledy počasí na další dny, pylové či sněhové statistiky, vlhkost, UV index, kvalitu ovzduší, vítr, apod. Prostě vše důležité na jednom místě, pokud se chystáte na výlet nebo třeba pracovat na zahradě. Populární předpověď počasí yr.no má nový web. Nejde jen o design, mění se i funkce Stáhnout si samozřejmě můžete i jiné aplikace z Google Play a App Storu, kterých je opravdu celá spousta. Jen pozor na ty s velmi agresivními reklamami. A vyloučeny nejsou ani webový služby, osvědčily se nám např. stránky pocasi.cz, které se mýlí jen zřídkakdy.

Přijmutí a odeslání balíku Oblíbená aplikace: Zásilkovna Pro některé balíkové služby se bez telefonu prostě neobejdete. To platí např. Záslikovnu, jejíž aplikace slouží pro odeslání a přijmutí zásilky. Bez telefonu a nainstalované mobilní aplikace prostě nepochodíte. Pokud si objednáte zboží v e-shopu s doručením do výdejního automatu, spáruje se uvedené telefonní číslem s tím, které jste uvedli při registraci.

Chcete přijmout nebo odeslat balík přes Zásilkovnu? Bez telefonu to nepůjde... V mobilní aplikaci vidíte informace o tom, že je zásilka na cestě k vám, odhadovaný čas doručení i to, že už si ji můžete vyzvednout. Stačí vzít smartphone, povolit u něj Bluetooth, přiblížit se k automatickému boxu a stisknout tlačítko pro vyzvednutí zásilky. Box zapípá a patřičná přihrádka se otevře. Bez mobilu by toto prostě nešlo. Aplikace Zásilkovna má modernější podobu a nové funkce. Za odeslání balíku lze zaplatit přes Google Pay To stejné platí i pro podání zásilek, byť u běžných osob je komfort zadávání nové zásilky v mobilní aplikaci o dost nižší, než přes webové rozhraní na počítači. To je však určeno jen pro registrované e-shopy. Běžní uživatelé se musí při posílání zásilek přes Zásilkovnu i tentokrát spolehnout na smartphone. Jiný způsob neexistuje.

Digitální vstupenky a palubní lístky Každá společnost má vlastní aplikaci Na zábavní a kulturní akce si může vstupenky zakoupit dopředu, většinou dorazí v podobě s QR či s čárovým kódem, který se v elektronické podobě uloží do aplikace v mobilu. Podobě to funguje i s mobilními aplikacemi leteckých dopravců, se kterými, nejen „sbíráte míle“ a čerpáte benefity, ale také poslouží pro zobrazení palubního lístku. Ten při nástupu jednoduše načtete místo vytištěného boarding passu.

Do mobilu si dnes uložíte boarding pass i vstupenky na různé kulturní a sportovní akce Digitální vstupenky, letenky či lístky se u iPhonů importují z e-mailů do Apple Wallet, takže máte o všem velmi dobrý přehled. U Androidů je připravena aplikace Google Wallet, která však v Česku zatím není dostupná. Ovšem, v praxi si vystačíte i s PDFkem, které si v telefonu načtete, a kód z dokumentu zvětšíte přes celý displej a přiložíte jej ke skeneru. Je však třeba počítat s tím, že u starších skenerů nemusí čtení kódu z displeje fungovat. Buď vůbec, nebo si na správné načtení počkáte.

Poslech rádia Oblíbená aplikace: CZ Radio Smartphony dnes už hravě zastoupí i rádio. Šťastnější majitelé levnějších telefonů mají velkou šanci, že FM rádio objeví mezi předinstalovanými aplikacemi přímo od výrobce. K poslechu budete potřebovat sluchátka, která slouží jako anténa. Najdou se však i specifické telefony, zejména odolné kousky, které mají anténu zabudovanou, takže sluchátka ani nebudete potřebovat. Pro otrlé mají mobilní FM rádia i nahrávání ve formátu *.m4a, to má však ke kvalitní muzice daleko.

Rádio. Ti šťastnější s levnějšími telefony jej mají jako aplikaci FM rádio přímo v telefonu. Ostatní se musí spolehnout na poslech online rádia Majitelé dražších telefonu se musí, možná trochu paradoxně, spolehnout na poslech online rádia. Stačí vám jen jedna aplikace, která do sebe agreguje všechna webová rádia, a připojení k internetu. Následně si v mobilu můžete pustit rádiovou stanici dle vlastního výběru.

Sledování televize Oblíbená aplikace: iVysílání Displeje větších smartphonů přímo vybízejí i ke sledování filmů a seriálů. Každá z televizních stanic má svůj archiv, často i s placenými přístupy, přesto v Česku máme i dobře zpracovanou aplikaci iVysílání od České televize, která po vás nic nepožaduje. Stačí si ji stáhnout, a můžete se vrhnout do sledování vybraných pořadů či seriálů z archivu.

iVysílání si pustíte v počítači, na mobilu i tabletu Samozřejmostí je i živé vysílání, stačí najít program stanice a můžete si pustit jakoukoliv se sedmi dostupných stanic. Své mobilní aplikace pro sledování televize v mobilu mají i stanice Nova a Prima, jedná se však primárně o archiv vlastních pořadů či o VoD řešení, na nichž si pustíte i premiéry pořadů, které se v televizi ještě nevysílaly. Česká televize vylepšila iVysílání pro mobily a rozšiřuje se na další chytré televizory Nemusíme však skončit jen u českých stanic, ve smartphonech si můžete rozjet aplikace Netflix, Disney+ či HBO Max. Stačí si jen danou službu předplatit, a můžete se pustit do sledování obsahu. Je však třeba počítat s tím, že každá síť má i vlastní exkluzivní obsah. iVysílání je oproti tomu zcela zdarma a bez jakýchkoliv omezení a registrace.

Co to právě hraje? Oblíbená aplikace: Shazam Zaujala vás melodie, kterou slyšíte v obchodě, restauraci, nebo kdekoliv jinde? Stačí mít v mobilu aplikaci pro automatické rozpoznávání hudby. Pro svou jednoduchost a možnosti rozpoznávání jsme vybrali Shazam.

Potřebujete vědět, co to poblíž vás právě hraje? Sáhněte po smartphonu s aplikací Shazam Aplikace je jednoduché a také v češtině, navíc nemusíte aplikaci využít k poslechu okolí, ale dokáže přes plovoucí ikonu „poslouchat“ zvuk i u jiných aplikací ve vašem smartphonu. Shazam má velkou databází, a dokáže odhalit i zdánlivě neznámé či „nenaleznutelné“ skladby. Shazam slaví neuvěřitelných 20 let. Rozpoznávač písniček začínal v Anglii jako SMS služba