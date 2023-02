Ze Surface Duo 2 vznikla mobilní herní konzole. Stačilo přidat gripy, chladič, ventilátor, USB-C hub a vše propojit

Zatímco většina mobilních značek experimentuje se skládacími zařízení různých konstrukcí, Microsoft do světa „skládaček“ dosud promlouvá jen v podobě dosti kontroverzního Surface Duo 2. Většina značek na trhu používá displeje, které samy o sobě přeložíte, Surface však má dva samostatné displeje. Microsoft si tedy celou práci značně zjednodušil, na druhou stranu díky tomu mohlo vzniknout zajímavé mobilní herní zařízení, které strčí do kapsy i Steam Deck.

Na jednu stranu má Surface Duo 2 spoustu nedodělků týkajících se fotoaparátu, výdrže na jedno nabití či uživatelského rozhraní, v toto případě však padl hřebíček na hlavičku. Jeden z mobilních nadšenců se rozhodl pro vytvoření špičkového herního zařízení, jehož základem je právě „skládačka“ od Microsoftu.



Surface Duo 2 alias herní konzole, která chce šlapat na paty Steam Decku

K polovině telefonu je připevněn grip, na jehož zádech je umístěn chladič. Druhou část telefonu chladí kruhový větrák od výrobce herních telefonů Black Shark, konektorové propojení zajišťuje hub Dockteck, který je zapojený do portu telefonu. Součástí kompletu je ještě jedna redukce a dva propojovací kabely. Součástí USB-C hubu je ještě slot pro microSD karty, protože základní verze telefonu jej nemá. A 128 GB pro hraní her rozhodně nestačí. A našlo se u něj místo i pro sluchátkový jack.

Minul Microsoft cílovou skupinu?

Toto zařízení vzniklo primárně k hraní emulovaných počítačových a konzolových her. A to na jedné z polovin displeje. Ta druhá slouží jako dotykový gamepad s haptickou odezvou. Každá hra tak může mít zcela jiné rozvržení ovládacích prvků. Autor této „přestavby“ na Redditu přidává i odkazy na komponenty, které použil, pokud by se někdo jiný chtěl pustit do obdobného projektu. A kdo ví, možná Microsoft zcela minul cílovou skupinu Surface Duo 2. Toto zařízení totiž míří na různé skupiny uživatelů, snad jen ne na mobilní hráče...

Představení Surface Duo 2: