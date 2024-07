Ze systému iOS se pomalu stává Android. Toto je pět věcí, které by z něj iOS ještě mohl okopírovat

Není pochyb o tom, že se tvůrci mobilních operačních systémů vzájemně inspirují. V minulosti bychom našli nespočet případů, kdy Google více či méně okatě opisoval od iOS, a stejně tak i Apple občas (někdy častěji) převzal něco z Androidu. Určitě to není špatně – těží z toho uživatelé, kteří tak dostávají ty nejlepší funkce z obou světů.

V připravovaném iOS 18 přibude například (konečně) možnost umístit si ikony libovolně na domovské obrazovky. Dalším vylepšením má být nativní klávesnice, která bude umět psaní tahem. Zmínit můžeme také možnost odeslání textové zprávy v určený den a čas, což Zprávy Google umí už několik let. Dá se celkem jednoznačně říci, že Apple ve vztahu mezi firmou a uživatelem tahá za delší konec a tvrdošíjně udržuje velkou kontrolu nad tím, jak lidé používají jeho zařízení.

Web Android Police konstatuje, že Apple pravděpodobně poprvé ve své historii umožní všemožné úpravy uživatelského rozhraní na úrovni, která byla dříve možná pouze u Androidu. iOS 18 tak konečně poskytne svým uživatelům to, co si uživatelé Androidu mohli užívat již delší dobu, nicméně zbývá ještě mnoho věcí, které se může Apple od Googlu naučit.

Alternativní obchody s aplikacemi

Evropská unie donutila Apple otevřít svou „uzavřenou zahradu“ věcem, které dosud vypadaly jako neschůdné. Například iPhony a iPady dostaly podporu pro emulátory her, a dokonce i obchody s aplikacemi třetích stran, což se ještě nedávno zdálo nemožné.



AltStore pro iPhone

Problémem těchto alternativních obchodů je skutečnost, že jsou omezené pouze na Evropu a nejsou k dispozici nikde jinde. Pro uživatele mimo tento region tak zůstávají možnosti stahovat aplikace odjinud stejně uzavřené jako dosud. Pokud Apple dokáže povolit obchody s aplikacemi třetích stran v Evropě, mohl by přinést jejich podporu i na další trhy. Jenže by to chtělo také určitou autonomii. Svět, v němž Apple schvaluje alternativní obchody a vybírá poplatky za aplikace v nich distribuované, rozhodně není v pořádku.

Tento krok by výrazně zlepšil uživatelský zážitek a přinesl by uživatelům iPhonů a iPadů více možností. Určitě by bylo fajn, kdyby Apple tento krok učinil dobrovolně, čímž by umožnil širší přístup k aplikacím a službám, které by jinak nebyly v jeho uzavřeném ekosystému dostupné.

Launchery třetích stran

Uživatelé iOS se musí smířit s tím, jak funguje domovská obrazovka a seznam aplikací na telefonech iPhone. Pokud jim provedení, které nadiktoval Apple, z nějakého důvodu nevyhovuje, nemají možnost zkusit něco jiného. To na Androidu stačí nainstalovat alternativní launcher, který dokáže naprosto radikálně proměnit základní uživatelské rozhraní.



Domovská obrazovka v iOS 17.5

Uživatelé iPhonů teď budou moci měnit barvy ikon aplikací podobně jako na Androidu a budou je smět umístit kamkoli na obrazovce, což je určitě velký krok vpřed. Ale proč to neposunout dál a neumožnit používání plnohodnotných launcherů třetích stran a balíčků ikon?

I když se to zdálo nereálné, nedávné změny v iOS 18 nám ukazují, že nic není nemožné. Lidé už teď používají k úpravě ikon Zkratky Siri, což je ale velmi zdlouhavý proces. Apple se pyšní zjednodušováním věcí pro své uživatele, takže teď je ideální čas to udělat.

Třídění notifikací

Jedním z největších problémů iPhonů je ne úplně ideální třídění notifikací. Uživatelé dostávají nekonečné množství upozornění, ať už jsou důležité nebo ne. I když Apple kontroluje každou aplikaci v App Store, stále nezavedl kategorizaci notifikací, které Android má již více než pět let.



Notifikace v iOS 17.5

Aplikace pro Android mají různé kanály notifikací, což uživatelům umožňuje vypnout marketingová oznámení a zachovat pouze ta důležitá, jako jsou připomínky a aktualizace objednávek. Díky tomu je panel notifikací přehledný a uživatel zůstává informován o důležitých věcech.

Apple sice představil několik funkcí založených na AI, které mají za úkol skrýt nedůležité notifikace, ale stále neřeší problém u samotných vývojářů aplikací. V tomto ohledu má Android přeci jen o trošičku navrch a Apple by se zde mohl inspirovat.

Univerzální gesto Zpět

iPhony byly prvními telefony, které přinesly ovládání pomocí gest. Google pak opisoval a celý způsob ovládání vylepšil. Na Androidu existuje univerzální gesto (případně tlačítko) Zpět, které uživatele vrátí na předchozí obrazovku, bez ohledu na to, kde se právě nachází, a funguje to ve všech aplikacích.



Podobné gesto - dva různé výsledky

Na iOS to bohužel tak snadné není. Gesto zpět funguje výhradně z levého okraje obrazovky, což pro praváky znamená značné nepohodlí. Navíc je k dispozici jen na některých obrazovkách/aplikacích, což může být frustrující. Tohle je věc, která by si rozhodně zasloužila pozornost...

Více výchozích aplikací

Až do nedávna Apple nedovoloval uživatelům v operačním systému iOS měnit výchozí aplikace. Relativně nedávno však povolil možnost přepnout ze Safari a Mailu na alternativní webové prohlížeče a e-mailové klienty. Uživatelé tak mohou používat třeba Chrome nebo Gmail.



Možnosti nastavení výchozích aplikací

Tady však svoboda u telefonů s nakousnutým jablkem ve znaku končí. Proti tomu Android umožňuje změnit výchozí aplikace v mnohem širším měřítku, včetně hlasového asistenta nebo aplikace pro posílání textových zpráv. Apple je v tomto směru na správné cestě, ale stále má co dohánět.