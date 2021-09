Ze záběru neunikne ani myš. Oppo si scénu pohlídá pomocí bočního fotoaparátu

Znáte to. Snažíte se kamerou fotoaparátu zachytit pohyblivý objekt, stisknete spoušť a objekt vás za chvíli mine a vy musíte otáčet telefonem, abyste jej neztratili z hledáčku. Přesně tento scénář se s novým patentem snaží vyřešit Oppo, a to způsobem, který byste možná nečekali.

Přidalo by totiž objektiv na bok telefonu, a to těsně vedle hlavního fotoaparátu na zádech. Boční objektiv by s ním totiž sdílel stejný senzor. Obraz z druhého objektivu by na něj byl přiveden přidáním otočného odrazového sklíčka. V případě, kdy by pohyblivý objekt zmizel mimo záběr hlavního objektivu, telefon by jej automaticky a plynule začal snímat bočním fotoaparátem, aniž by uživatel musel otáčet telefonem.

Řešení má samozřejmě své nedostatky. Například by problém řešilo pouze částečně - snímaný objekt by se musel pohyboval na tu stranu, kde by byl boční objektiv. Kamerka by totiž byla pouze na jednom boku. Je tedy otázkou, zda se Oppo vůbec vyplatí takovou technologii implementovat. Nicméně jde o originální nápad.

Zdroj: LetsGoDigital