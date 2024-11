Zefiro přemění smartphone na hudební nástroj. Stačí jen připojit malou klíčenku a foukat do ní jako do flétny

Pokud máte rádi hudební nástroje, zpozorněte. Na smartphony se chystá drobný cenově dostupný doplněk italské firmy, který jej přemění na hudební nástroj. Vypadá jako flash disk, který připojíte ke smartphonu s USB-C konektorem. Do jeho konce pak foukáte jako do flétny, v závislosti na čemž jsou generovány tóny. A to podle toho, jaký nástroj si vyberete v přídavné mobilní aplikaci, a jaký tón aktuálně hrajete dotykem prstu na displeji.



Zefiro smartphone s USB-C konektorem přemění třeba na flétnu...

Zefiro je kompatibilní s různými MIDI zařízeními, a je vybaveno dechovým senzorem a kapacitním snímačem pro rty. Pro varianta obsahuje navíc i 3D MEMS akcelerometr, který slouží k vylepšení vyluzovaných tónů přes MIDI controller. Doplněk je lehký a skladný, navíc si k němu můžete dokoupit i šňůrku na krk nebo držák na obličej.

Androidy mají větší možnosti při hraní

Nešlo by to však bez doplňkové aplikace, která umožní hraní, nahrávání a sdílení hudby přímo ze smartphonu. V mobilní aplikaci si jen vyberete jeden z několika hudebních nástrojů, a můžete se pustit do hraní. Výhodu zde však mají Androidy, které podporují až 11 dotyků prstů na displeji najednou, což využijete při hraní komplexních akordů. U displejů iPhonů se najednou rozeznává maximálně pět dotyků. Nemusíte se však omezit jen na iPhony s USB-C, ale k doplňku si lze přiobjednat i redukci z Lightning konektoru.

Představení „klíčenky“ Zefiro:

Základní model vychází na 29 eur (734 Kč), Pro varianta stojí 39 eur (986 Kč). Doplněk se bude zasílat z Itálie, a proto je pro nakupující z Evropy snížena cena poštovného na 10 eur (253 Kč). Do rukou prvních zájemců se příslušenství dostane příští rok v únoru.

I tentokrát se jedná o tip na zajímavý doplněk k mobilu z Kickstarteru, který ještě nemáme osobně vyzkoušený. Veškeré dotazy proto směřujte přímo na stránky kampaně.